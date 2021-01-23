أسرة ميدو منيب تكشف لـ«الوطن» تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاته

كشف فتحي منيب، نجل شقيق والد المنتج الراحل ميدو منيب، ملابسات وفاة الأخير بشكل مفاجئ في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس.

ملابسات الوفاة

وقال منيب، لـ«الوطن» إن ميدو منيب أصيب بنزيف في المخ أودى بحياته، مؤكداً أن الوفاة طبيعية، لاسيما أنه عاني من آلام في المخ قبل رحيله، وأجرى عدد من الفحوصات والأشعة داخل أحد المعامل القريبة من منزله.

وأوضح أن ميدو منيب اتجه إلى إحدى المستشفيات قبل وفاته بساعات، والتقى طبيبه المعالج، ولكنه سرعان ما رحل عن دنيانا عقب وصوله إلى منزله، إذ توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأرجع منيب سبب نزيف المخ الذي أودى بحياة المنتج الراحل إلى إصابته بجلطة في المخ قبل عدة سنوات، وقد يكون هذا النزيف بسبب تراكمات الجلطة وتأثيرها.

تشييع الجنازة

وشُيعت جنازة المنتج ميدو منيب من منزله بحي السيدة زينب، بحضور أفراد عائلته وعدد من أصدقائه المقربين، أبرزهم المطرب محمد سراج والمطربة ياسمين نيازي، ومن المقرر أن يواري جثمانه الثري في مدافن الأسرة بطريق الدراسة.

وانهارت شقيقة ميدو منيب من البكاء أثناء تشييع جنازته، حيث ظلت تصرخ قائلة: «يا حبيبي يا أخويا.. حرقت قلبي يا ميدو» إذ ظلت غير مصدقة لنبأ رحيل شقيقها المفاجئ.

يذكر أن ميدو منيب قد كشف عن إصابته بنزيف في المخ قبل رحيله بساعات عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» قائلاً: «شكلها نزيف فى المخ تانى»، إذ سبق وأصيب بنزيف في المخ مرتين خلال شهر يناير الجاري قبل أن تؤدي الإصابة الثانية بحياته عن عمر ناهز 41 عاما.