إنجازات التعليم العالي: 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات منذ يونيو 2014

أعلنت الحكومة المصرية، منذ قليل، عن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، والذي شمل العديد من القطاعات سواء الزراعة أو الصناعة أو السياحة والتعليم والصحة والتعليم العالي، ممثلة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كالتالي:

المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ورؤية مصر 2030

- جودة الحياة

الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.

- عدالة و اندماج

المشاركة وتوفير الموارد في كافة المناطق الجغرافية الريف والحضر على حد سواء.

- اقتصاد قوي

اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة، من خلال التحول الرقمي ورفع مرونة وتنافسية الاقتصاد.

- المكانة الريادية

تعزيز الريادة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، لدفع عجلة التنمية الشاملة.

- السلام والأمن المصري

أولوية قصوى للأمن على المستويين المحلي والإقليمي، كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.

ـ الحوكمة

حوكمة المؤسسات الدولة والمجتمع، والالتزم بالقوانين والقواعد والإجراءات في ظل سيادة القانون.

- المعرفة الابتكار والبحث العلمي من الركائز الأساسية للتنمية من خلال الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية.

في مجال التعليم العالي والبحث العلمي:

نفذت الحكومة المصرية من الفترة من شهر يونيو 2014، وحتى شهر يناير 2021 عدد من المشروعات، والتي بلغت 1926 مشروعا، وبلغت حجم تكلفتها 150 مليار جنيه.

وتمثلت المشروعات في الآتي:

التعليم العالي: 150 مليار جنيه لتنفيذ 1926 مشروعا.

- إنشاء 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية ودولية و3 جامعات تكنولوجية.

جامعات حكومية:

جامعة الأقصر

جامعة الغردقة

جامعة مطروح

جامعات خاصة:

جامعة السلام

جامعة سفينكس

جامعة ميريت

جامعة شرم الشيخ

جامعة دراية

جامعات دولية:

مجمع الجامعات الكندية «البرنس إدورد»

مجمع جامعات المعرفة

مجمع الجامعات الألمانية التطبيقية

جامعات أهلية دولية

- جامعة الملك سلمان

- جامعة الجلالة

- جامعة العلمين

- جامعة المنصورة الأهلية

كما أتاحت الاستراتيجية فرص تعليم عالي إضافية لنحو 700 ألف طالب.