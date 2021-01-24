حتى لا تتسبب في غلق المساجد.. 10 إجراءات عليك اتباعها أثناء صلاتك

أغلقت لجنة إدارة أزمة كورونا بـ وزارة الأوقاف، عددا من المساجد غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، محذرة من أنها ستكون مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم بهذه الإجراءات الوقائية، وكان آخر تلك المساجد مسجد الرحمن بمحافظة بورسعيد.

وحذرت وزارة الأوقاف رواد المساجد من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا داخل المساجد، خاصة في ظل تصاعد الموجة الثانية للفيروس وتزايد أعداد المصابين، حيث دعت الوزارة كبار السن للصلاة في المنزل ويكون لهم أجر صلاة الجماعة وذلك في ظل وباء كورونا كذلك حذرت من اصطحاب الأطفال في ظل الوباء.

فيروس كورونا

وشملت قرارات وزارة الأوقاف 10 إجراءات طالبت فيهم رواد المساجد بضرورة الالتزام بها شملت:

1. ضرورة التباعد وعدم الاقتراب داخل الصلاة والإلتزام بالعلامات الموجودة داخل كل مسجد بحيث تكون المسافة بين كل مصل والآخر مترا على الأقل

2. ضرورة التواجد داخل المسجد بالكمامة الشخصية فإذا لم تحضر الكمامة فسيكون الإمام والعامل بالمسجد مضطرا لعدم إدخالك للمسجد وحال تهاون القائمين على المسجد مع المصلي المخالف سيتم معاقبتهم

3. عدم إقامة أي مناسبات اجتماعية أو دينية داخل بيوت الرحمن في تلك الفترة، حيث تقتصر المساجد علي أداء الفروض الخمس بالإضافة لصلاة الجمعة

4. التحذير من مخالفة تعليمات الأوقاف بشأن عدم إقامة صلاة الجنازة في المساجد المغلقة التي ليس بها صحن

5. عدم الاقتراب من الأضرحة والمقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، وحال حدوث ذلك سيتم غلق المسجد فورا

6. المصلي الشخصي لكل رواد المساجد، وذلك للحفاظ على السلامة الشخصية لكل مصلي

7. الوضوء بالمنزل وعدم اللجوء لحمامات المساجد أو أماكن الوضوء وفتحها عنوة

8. منع استخدام مكتبات المساجد حتى لا تكون بوابة لانتشار فيروس كورونا

9. ممنوع العناق والمصافحة بعد كل صلاة كذلك الخروج من المسجد بعد الصلاة وعدم المكوث لفترة طويلة.

10. عدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.