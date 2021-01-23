أبرز قرارات «بايدن» في أول يومين: إلغاء الحظر على القادمين من دول إسلامية

في 48 ساعة فقط، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نحو 30 قرارا، منها إجراءات للحد من تفشي وباء كورونا، ووقف قرار حظر السفر، الذي فرضه سلفه، دونالد ترامب، على المسافرين القادمين من دول إسلامية.

ومن بين التدابير الاقتصادية، أصدر بايدن قرارا بفرض إرجاء المهل النهائية لطرد المستأجرين، الذين أصبحوا غير قادرين على دفع مستحقات المنازل التي يقطنونها.

وطلب بايدن، من وزارة الزراعة، بالنظر في زيادة مزايا المساعدة الغذائية والأموال لمساعدة العائلات التي لديها أطفال في المدارس لشراء البقالة. كما طلب من وزارة الخزانة النظر في اتخاذ إجراءات لضمان أن يتمكن المزيد من الأمريكيين المؤهلين لتلقي شيكات الإغاثة الاقتصادية.

وأرسل بايدن، خطة إنقاذ أمريكية إلى الكونجرس، التي اقترحت 1.9 تريليون دولار كتمويل فيدرالي إضافي، لمواجهة وباء كورونا، وتقديم جولة أخرى من المدفوعات المباشرة للأسر العاملة، وتمديد إعانات البطالة.

وفي السياسة الخارجية، وقع بايدن أمرا تنفيذيا يلغي حظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستراجع الاتفاق المبرم مع حركة «طالبان» في عهد ترامب، كذلك تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية.

ووافق مجلس الشيوخ على تعيين لويد أوستن، وزير الدفاع، وجانيت يلين، وزير الخزانة.

وأمر بايدن، بالعودة لاتفاق باريس للمناخ، وهو الاتفاق الذي خرج منه ترامب في 4 نوفمبر 2019، كما ألغى الرئيس الأمريكي انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. وقرر بايدن تمديد معاهدة «نيو ستارت» مع روسيا لمدة خمس سنوات.

وأعلن أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري بايدن الطبيين، أن الإدارة تنوي الانضمام إلى آلية «كوفاكس» التي تهدف إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الفقيرة.