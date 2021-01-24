قاتل الطفلة «سما» ابنة زوجته: جرعة الحشيش اللي باظت كانت برقبتها

«مش زعلان عليها عشان حتة الحشيش اللي باظت كانت برقبتها»، بهذه الكلمات اعترف مسجل خطر بـ قتل ابنة زوجته الطفلة «سما» البالغة من العمر 3 سنوات، داخل شقته في أكتوبر، وقت وجود والدتها خارج المنزل.

وبحسب تحريات المباحث أن المتهم فوجئ بالطلفة تشرب جرعة من المخدرات سائلة وضعها في كوب شاي وعندما دخل الحمام تناولت الطفلة جرعة الحشيش بالخطأ، فاعتدى المتهم عليها بالضرب والتعذيب المبرح حتى فقدت الوعي وماتت في الحال وظل جثمان الطفلة ملقى على الأرض حتى عادت والدتها فوجدتها جثة هامدة.

المتهم: الطفلة شربت الحشيش بتاعي

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أن زوجته ظلت تصرخ عندما شاهدت طفلتها فاقدة للوعي فأخبرها بأنها ماتت من جراء جرعة مخدرة تناولتها بالخطأ وقت وجوده في الحمام، واصطحباها إلى المستشفى وتبين من التقرير الطبي أنها ماتت قبل ساعتين من وصولها إلى المستشفى وتم إبلاغ قسم شرطة ثان أكتوبر بالحادث، فانتقلت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم، بالتنسيق مع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بعد هروبه من المستشفى.

والدة الطفلة تتهم زوجها بقتل ابنتها

اتهمت والدة الطفلة زوجها بقتلها، وتبين من مناظرة النيابة لجثمان المجني عليها وجود كدمات وآثار ضرب مبرح في مناطق متفرقة من الجسد ووجود آثار تهشيم في الرأس، وبمواجهة المتهم بأدلة الاتهام اعترف بأنه استشاط غضبًا بعدما فوجئ بالطفلة قامت بشرب جرعة المخدر فضربها بيديه ثم أمسك بها وصدمها في الحائط عدة مرات حتى وقعت على الأرض فاقدة للوعي، فاعتقد أنها فقدت الوعى وسوف تفيق بعد مدة، لكنه اكتشف وفاتها هو ووالدتها عندما ذهبا بها إلى المستشفى.

قررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب الوفاة.