لو هتشتغل في أوبر أو كريم.. إزاي تستخرج كارت التشغيل وفقا للقانون؟

ظهر خلال السنوات الأخيرة بعض الشركات المتخصصة في خدمات النقل التشاركي من خلال سيارات خاصة، الأمر الذي لاقى انتشارًا واسعًا وأصبحت منافسًا قويًا لوسائل النقل الأخرى، وكان مجلس النواب أقر قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا باسم قانون «أوبر وكريم»، والذي يقوم بتنظيم العمل في الشركات النقل الخاصة.

وإذا كنت ترغب في العمل في إحدى شركات النقل الخاص مثل أوبر وكريم، تستعرض «الوطن» الخطوات والمستندات المطلوبة لاستخراج كارت التشغيل وفقًا للقانون على النحو التالي:

وكارت التشغيل عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ويتم استخراج تصريح التشغيل وكارت التشغيل على النحو التالي:

إجراءات استخراج تصريح التشغيل:

مادة 12

يقدم طلب إلكتروني لتسجيل المركبات وقائديها من خلال مفوض رسمي من الشركة المرخص لها يتضمن الآتي:

- رقم اللوحات المعدنية.

- اسم مالك المركبة والرقم القومي.

- تاريخ نهاية رخصة التسيير.

- نوع وبيانات المركبة.

- سنة الصنع.

- عدد الركاب.

- اسم شركة التأمين الإجباري ورقم وثيقة التأمين الإجباري وما يفيد استكمال قيمة التأمين الإجباري، مثل التأمين المدفوع للسيارة الأجرة واسم شركة التأمين الإجباري المؤمن لديها.

- أسماء المصرح لهم بقيادة المركبة.

- إفادة بسداد الضراب والرسوم المقررة على المركبات وكذا التأمينات الاجتماعية.

مادة 13

إجراءات استخراج كارت التشغيل

1- يقدم طلب إلكتروني للإدارة العامة لنظم معلومات المرور من خلال الممثل القانوني للشركة المرخص لها أو من ينوب عنه لاستخراج كارت التشغيل يتضمن الآتي:

- الاسم الرباعي.

- الرقم القومي.

- رقم ونوع رخصة القيادة.

2. يقدم طلب ورق بمعرفة طالب الحصول على كارت التشغيل لوحدة ترخيص المرور التابع لها يتضمن الآتي:

- رقم التليفون «الأرضي أو المحمول والبريد الإلكتروني الشخصي (إن وجد)» المسجل لدى الشركة المرخص لها.

- نتيجة القومسيون الطبي وتاريخ توقيعه متضمنًا اختبار تحليل المخدرات والكحوليات.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

مادة 16

يشترط لإصدار كارت التشغيل لقائد السيارة ما يأتي

1. أن يكون قائد السيارة من حاملي رخصة القيادة «خاصة - مهنية - دراجة نارية» بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة «الخاصة - الدراجة النارية» دون المهنية.

2. اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل القومسيون الطبي بنجاح طبقًا لذات الشروط الخاصة باستخراج رخص القيادة المهنية متضمنة اختبار تحليل المخدرات والكحوليات، وفقًا للآلية التي تحددها الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

وتخطر وزارة الداخلية الشركة المرخص لها إلكترونيًا بنتيجة قبول أو رفض طلب الحصول على كارت التشغيل لقائد المركبة خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

فيما تنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية بضرورة تقديم الشركات المرخص لها بإتاحة أو تقديم خدمة النقل البري للركاب المشار إليها بتقديم بيان ربع سنوي بأسماء ممارسي الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاص طبيعين لمصلحة على النموذج الذي تصدره مصلحة الضراب المصرية في هذا الشأن.