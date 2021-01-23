هددت بفضح العائلة.. 10 معلومات عن زوجة نجل القرضاوي: لاعبة بمنتخب مصر

ظهرت مروة عاشور، زوجة عبد الرحمن يوسف، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، الهارب إلى الخارج، في أكثر من فيديو للاستغاثة خلال الفترة الماضية، حيث طالبت بالطلاق من نجل القرضاوي أكثر من مرة، والعودة ببناتها إلى مصر مرة أخرى، ولكن حتى الآن لم يهتم عبدالرحمن يوسف، وكأنها في معتقل لا يجوز لها أن ترحل عنه، وذلك حسبما أكدت مروة عاشور في أكثر من فيديو لها.

تهديدات بفضح العائلة

وكان آخر ظهور لزوجة عبدالرحمن يوسف القرضاوي، في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وجهت من خلاله رسالة، إلى يوسف القرضاوي، تطالبه بالتدخل العاجل لحمايتها هي وأبناؤها من نجله عبدالرحمن الذي وصفته بـ«المريض»، وهددت بفضح زوجها والعائلة إذا لم يتدخل «القرضاوي» من أجل حل أزمتها ويتم طلاقها وعودتها إلى مصر.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز معلومات عن مروة عاشور، وذلك بحسب تصريحاتها خلال الفيديوهات والتي جاءت كالتالي:

- هي زوجة عبدالرحمن يوسف نجل القرضاوي.

- أنجبت من عبدالرحمن 3 بنات.

- لاعبة سابقة في منتخب مصر لكرة اليد للسيدات.

- ليس لها أي اتجاهات سياسية، وإنما ميولها فنية.

- يتيمة الأب والأم.

- عمتها سافرت معها في المرة الأولى لمراعاتها وبناتها.

-أضربت عن الطعام وهي حامل في ابنتها الثالثة، حتى تتمكن من النزول إلى مصر.

- عادت إلى مصر لمدة سنتين ونصف بعد أن اشترط عليها نجل القرضاوي التوقيع على شيك بـ10 ملايين دولار، لكي تعود.

- عادت إلى تركيا مرة أخرى، ومن وقتها وهي تحاول الرجوع إلى مصر بكل الطرق.

- ادعى عبدالرحمن القرضاوي أنها مريضة نفسيًا ولكنها تنفي ذلك وأنها على استعداد للذهاب لأي طبيب لنفي ذلك.

ظهور مروة عاشور

واعتادت مروة عاشور، على الظهور في الفيديوهات من داخل غرفة لا يظهر بها أي معالم، مستخدمة كاميرا هاتفها المحمول، حيث كان ظهورها الأول منذ شهرين، في مطلع ديسمبر الماضي، حيث ظهرت في فيديو وهي مضطربة، للتحدث عما عاشته مع نجل القرضاوي وما تنتظره من مخاوف نتيجة أفعال وتهديدات، وطالبت آنذاك، الحكومة المصرية والتركية ومنظمات حقوق الإنسان، لتخليصها من نجل يوسف القرضاوي، هي وبناتها.