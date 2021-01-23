رئيس نادي الجزيرة عن «التورتة الجنسية»: المجرم الحقيقي من نشر الواقعة

قال عمرو جزارين، رئيس نادي الجزيرة، إن المجرم الحقيقي، المتهم في حفلة تورتة الأعضاء التناسلية، هو الذي صوَّر ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي أذاعه على محطات التليفزيون التي استعرضت الموضوع وخصصت له مساحات كبيرة.

وأضاف جزارين عبر تسجيل فيديو بثه على حسابه الخاص، بموقع إنستجرام، أن الواقعة التي شهدها نادي الجزيرة، عبارة عن خطأ صغير الحجم وخطأ داخلي في محيط نادي الجزيرة، لا يرقى لأن تثار عنه هذه الضجة الكبيرة في محطات التليفزيون، ولا على الرأي العام.

ووصف جزارين أعضاء نادي الجزيرة، بأنهم مجتمع راقٍ، ومحترم، ومعظمه من الشخصيات المحترمة، لافتاً إلى ان إدارة النادي تجري تحقيقات حول الخطأ الذي حدث داخل النادي، مشدداً على أنه خطأ صغير وغير جسيم، كان من المفترض، أن ينتهي الحديث عنه، في أقل من ثوانٍ ولا يستحق أن يأخذ هذه المساحة من الوقت.

وطالب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، بضرورة غلق هذا الموضوع، تماماً في كل وسائل الإعلام، وعدم فتحه مرة أخرى، لأنه، بحسب قوله، لا يستحق أن يدور حوله أي حوار.