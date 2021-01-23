مصادر: تطعيم الأطباء يبدأ غدا من مستشفيي أبوخليفة والعجوزة للعزل

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان عن بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بكل من مستشفى عزل العجوزة وأبو خليفة بالإسماعيلية.

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد قامت بزيارة مستشفى العجوزة اليوم للوقوف على مدى جاهزية استقبال اللقاح وجاهزية الثلاجات لحفظ اللقاح وكذلك بدء تطعيم الأطباء.

وأشارت المصادر إلى أن المستشفى ينتظر استقبال حصته من تطعيم اللقاء مساء اليوم، لافتا إلى أن إجمالي العاملين في مجال الرعاية والخدمات الصحية في مصر يبلغ 800 ألف فرد، تشمل أطباء وتمريض وموظفين، مؤكدا أن الأسبوع الماضي تم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالأطفال الطبية داخل مستشفيات العزل للتسجيل عليه لمن يرغب في الحصول على اللقاح.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل، عن بدء توزيع لقاح كورونا الصيني سينوفارم على الفئات الأولى، وذلك اعتبارا من غدٍ الأحد، على أن يبدأ في مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية.

وتستمر وزارة الصحة والسكان برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة للوقاية من أي فيروس معدٍ أو الفيروسات الأخرى.

ودشنت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المنصات لها وأرقام لاستقبال كل استفسارات المواطنين الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، فضلا عن الخط الساخن 105 الذي تم تزويده بـ800 مقعد للرد على المواطنين، وبرنامج «صحة مصر» المزود بأكثر من لغة وعليه مستجدات الفيروس لحظة بلحظة.

وتشهد وزارة الصحة والسكان حالة من الطوارئ استعدادا لبدء عملية تطعيم الأطقم الطبية للقاح فيروس كورونا المستجد وفقا لتصريحات وزيرة الصحة والسكان وتوجيهات منظمة الصحة العالمية بأن الأطقم الطبية هي الفئة الأولي للتطعيم نظرا لأنها أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.