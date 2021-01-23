كواليس مشاركة حسين نصار في «الاختيار 2»: ظابط في مداهمة مع «مكي»

كشف الفنان الشاب حسين نصار، عن تفاصيل مشاركته في مسلسل «الاخنيار 2»، برفقة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، لافتًا إلى أنه لم يصدق بعدما علم بأمر ترشيحه للدور، لأنه أعجب كثيرًا بالجزء الأول للعمل.

وقال «نصار»، لـ«الوطن»، أن دوره في المسلسل، يجسد فيه شخصية ظابط مصري يدخل في مداهمة مع أحمد مكي لمحاربة الجماعات الإرهابية، ويقوم خلالها بتنفيذ بعض أعمال الأكشن والإثارة.

وأضاف الفنان الذي اشتهر بتقليده للشيخ مبروك عطية، أن يتمنى أن ينال دوره إعجاب المشاهدين وتكون خطوة على طريق التوسع في الأعمال والانتشار الفني الذي يحتاجه.

كما أشار إلى أنه يشارك في الموسم الرمضاني المقبل في مسلسل «خلي بالك من زيزي» مع أمينة خليل، و«الاختيار 2»، فضلًا عن مسلسل «في بيتنا روبوت» المقرر عرضه قريبًا، بالإضافة إلى أن هناك ورق سيناريو آخر يقرأه ولم يقرر رأيه به حتى الآن.

وعن النجاح الكبير لمسلسل «لؤلؤ» الذي يعرض حاليًا على التليفزيون، كان هو أحد المشاركين به قال، «أنا شهادتي مجروحة في المسلسل، بس هو فعلا فيه ممثلين عتاولة وجامدين والمخرج محمد عبدالسلام عمره ما يعمل حاجة وحشة».

وتابع «نصار» أنه يعي جيدًا أن موسم رمضان دائما هو موسم صناعة النجوم، ويتمنى تمثيل نوعية أفلام الأكشن التي يحبها ويتابعها دائمًا، والتي يرى نفسه بها.

أحمد مكي وكريم عبد العزيز في «الاختيار 2»

وكان المخرج بيتر ميمي، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشاركة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، في مسلسل «الاختيار2»، رمضان 2021.

وتناول مسلسل «الاختيار 1»، حياة الشهيد أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، فيما يُظهر العمل، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.