تصل إلى 20 ألف جنيه.. غرامات إشغالات شوارع وميادين القاهرة

طالبت محافظة القاهرة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق، التصدى للإشغالات الموجودة بالشوارع واستعادة المظهر الحضارى والجمالى لمختلف المناطق وإزالة أى تعديات على الفور، وعدم السماح بأى تجاوزات تعوق حركة المارة والمرور بالشوارع ومنع إقامة أى شوادر بالشوارع.

وكشف مصدر بمحافظة القاهرة، أنه ممنوع منعا باتا إشغال الشوارع بأى باعة جائلين أو شوادر، مضيفا لـ «الوطن»، أن غرامة إقامة الشوادر بالشارع وفق المادة الرابعة من قانون البيئة لسنة 1994 تبدأ من ألف جنيه حتى 20 ألف جنيه، ويتم تحصيلها وفق الحالة التى تم ضبطها، وعلى المواطنين تفادى الوقوع فى تلك المخالفات والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين وعدم إشغالها.

وأشار إلى أن أجهزة المحافظة تواصل تطبيق عدة إجراءات وقائية وفق تعليمات الدولة للحد من فيروس كورونا بهدف للحفاظ على صحة المواطنين ومنها سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لن يلتزم سائقوها بارتداء الكمامات الواقية أو في حال سماحهم للمواطنين بالركوب دون إرتداء الكمامات مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر وتوقيع الغرامة المالية المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وفى سياق متصل، يقوم جهاز السرفيس بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لرصد السيارات المخالفة للقرار واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، علاوة على متابعة المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب وعدم السماح بأى زحام أو تجمعات حرصا على سلامة المواطنين.واكد اللواء عاطف غالى،مدير جهاز سرفيس القاهرة ، أن الهدف ليس تطبيق غرامة كمامة على المواطنين بقدر التزام المواطنين والسائقين فى المواصلات بالكمامة لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحتهم للمرور بسلام من تلك الفترة العصيبة التى يشرب فيها الفيروس كل دول العالم .