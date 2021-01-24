اعتماد ترقية 344 ألف معلم مساعد لـ«معلم» خلال ساعات

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عن أنهّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعتمد قرار ترقية 344 ألف معلم مساعد لـ«معلم» خلال الساعات القليلة المقبلة، فضلا عن الانتهاء من إعداد كشوف المعلمين المساعدين الذين مرّ عليهم عامين في العمل والمقرر ترقيتهم، مؤكدا أنّ الوزارة تعمل دائما لتوفير المناخ المناسب للمعلمين.

وقال حجازي، لـ«الوطن»، إنّ المعلم هو عصب العملية التعليمية في مصر، وأنّ تطوير مهاراتهم وتدريبهم على أحدث وسائل الاتصال التكنولوجي تعتبر حجر الزاوية في منظومة التعليم الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لذا تعمل الوزارة جاهدة على تأهيل المُعلمين واستحداث آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات والوسائل التكنولوجية الحديثة، لتتوافق مهارات المعلم مع القرن 21، وذلك إيمانا منه بأهمية دور المعلم المصري في تحسين وتطوير وجودة التعليم.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة نجحت في تسيير الفصل الدراسي الأول وشرح المناهج الدراسية رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، لافتا إلى أنّ الوزارة عازمة على عقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل، والشهادة الإعدادية، حفاظا على مستقبل الطلاب التعليمي، كما أنّ الوزارة لديها من الخبرة الكافية للتعامل مع كورونا.

وأشار حجازي، إلى أنّ الوزارة لديها إجراءات وقائية صارمة سيتم تنفيذها حال عودة الطلاب للمدارس عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي يوم 20 فبراير، مؤكدا أنّه سيتم تطهير وتعقيم المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، موضحا أنّ أولوية الوزارة حماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن الأسبوع الماضي تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل، وبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020-2021، يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل.