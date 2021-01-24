غلق وتشميع مخبز خالف الإجراءات الاحترازية ببورسعيد

نفذ مسؤولو حى الزهور ببورسعيد، قرار غلق وتشميع مخبز بنطاق الحي، لمخالفة الشروط البيئة والصحية والإجراءات الاحترازية، وذلك خلال حملة مكبرة.

ومرت الحملة على المحلات والمقاهي والمخابز والمطاعم بمنطقة تعاونيات حسن عمار و شارع العاشر من رمضان والتفتيش، حيث راجعت الرخص الخاصة بكل منشأة، وكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وأسفرت عن غلق وتشميع مخبز بمنطقة تعاونيات حسن عمار لمخالفة الشروط البيئة والصحية والإجراءات الاحترازية، ومصادرة ميزانين و4 حوامل إشغالات.

من جانب آخر، تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، صباح اليوم، استمرار الحملة الموسعة لرصد وإزالة المخالفات البيئية وتحصيل الغرامات الفوريه عليها، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من المحال العامة والمقاهي والكافيهات والمطاعم الواقعة داخل نطاق الحي، حيث قامت إدارة شؤون البيئة بالحي بالمرور الميدانى على عدد من المحال العامه والتجارية والمطاعم بمنطقتي زمزم والصفا وعدد من المناطق الأخرى، لمراجعة تطبيق الاشتراطات البيئية، ورصد وإزالة المخالفات البيئية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد.

كما قامت الحملة بتحصيل عدد من الغرامات البيئية بعد التأكد من عدم التزام أصحابها بالإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة والتعقيم داخل المحال التجارية الخاصة بهم، كما تابعت الحملة حل عدد من شكاوى المواطنين بمناطق متفرقة من الحي، وإزالة عدد من شكاوى المواطنين.