تسليم وحدات «JANNA» للإسكان الفاخر بدمياط الجديدة مارس المقبل

تفقد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال تنسيق الموقع لعدد 44 عمارة بإجمالي عدد 1056 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمجاورة «33» بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز.

تسليم وحدات «JANNA» للإسكان الفاخر بدمياط الجديدة مارس القادم

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ العمارات بالكامل ونهو أعمال التغذية الكهربائية وتنفيذ أعمال المرافق والطرق والزراعة.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة للمشروع، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة، مع الالتزام أيضا بالمعايير المهنية وأصول الصناعة وإنهاء كافة الملاحظات، حتى يتم تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع خلال شهر مارس القادم ، مع إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19، لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع من الإصابة بالفيروس.

رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال المشروع ويشدد على سرعة التنفيذ

وأشاد رئيس الجهاز بموقع المشروع لقربه من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وكذلك الطريق الساحلي، وتوافر الخدمات من «مدرسة، سوق، مسجد»، مؤكداً أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وكان المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أكد الانتهاء من تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات وتشميع مراكز الدروس الخصوصية، والبدرومات المخالفة بالمدينة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وكانت الحملات أسفرت عن تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع وفصل عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم، وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة، بالإضافة لرفع جميع الإشغالات والتعديات على الجزر والمسطحات الخضراء، وتم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين .

حملات يومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

وكان رئيس الجهاز، أوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على القضاء على جميع العشوائيات والمخالفات، والتي تسئ إلى المظهر الجمالي للمدينة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات بجميع الأحياء والمجاورات يوميا، لحين القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.