إيفاد مأمورية لتجديد رخصة سيارة مواطن غير قادر على الحركة مجانا بالجيزة

في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني فقد تلقت أجهزة وزارة الداخلية التماسا من أحد المواطنين مقيم بمحافظة الجيزة، بشأن طلب مساعدته في إنهاء إجراءات تجديد وترخيص سيارته نظرا لظروفه الاجتماعية وعدم قدرته على الحركة نظرا لظروفه الصحية.

على الفور تم إيفاد مأمورية تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة صحبة الفنيين اللازمين إلى محل إقامة المواطن لإجراء الفحص الفني للسيارة تمهيدا لاستكمال باقي إجراءات الترخيص بوحدة المرور المختصة، وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخصة لمالك السيارة مُجددة لمدة سنتين وتسليمها له، مع تحمل وزارة الداخلية النفقات الخاصة بتجديد الرخصة مراعاة للظروف الاجتماعية والصحية للمواطن.

هذا وقد قدم المواطن المذكور الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة السريعة لملتمسه والجهد المبذول لاستخراج رخصة السيارة له.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.