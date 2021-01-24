بدران: مصر كانت خارقة في كسر موجة كورونا.. والتطعيمات إنجاز تاريخي

هنأ الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، القيادة السياسية في مصر، على ما وصفه بـ «إنجاز تاريخي» كون مصر أول دولة أفريقية تحصل على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فضلًا عن أنها أول دولة أفريقية تُطعم الفرق الطبية خط الدفاع الأول لمصر عن فيروس كورونا.

الفرق الطبية تتعرض لفيروس كورونا 10 أضعاف الأشخاص العاديين

ووجه «بدران»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «النيل للأخبار»، الشكر والتقدير للجيش الأبيض المتمثل في الفرق الطبية من ممرضات وأطباء وموظفين ومسؤولي الإسعاف، كونهم يتعرضون لفيروس كورونا من 7 لـ 10 أضعاف المواطنين العاديين، كما أن الوفيات بينهم كانت مرتفعة، في فترة انتشار الفيروس.

اللقاحات المضادة لكورونا يمنع المضاعفات بنسبة 100%

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» يُكون أجسام مضادة بنسبة 90%، ويمنع المضاعفات حالة الإصابة بنسبة 100%، لذا يُعد هذا التطعيم خطوة مهمة جدًا حتى تكون مصر من أوائل الدول التي تُعلن القضاء على فيروس كورونا «إن شاء الله».

العالم أجمع يئن من الموجتين الثانية والثالثة لفيروس كورونا

وأوضح بدران، أنه من الضروري التأكيد على دور الوعي الذي تمتع بيه المواطنون الفترة الأخيرة، فالعالم أجمع يئن من الموجتين الثانية والثالثة للفيروس، لكن مصر نجحت بصورة خارقة في كسر الموجة الثانية، وهذا يظهر جليًا في البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة والسكان، حيث إن نسبة الإصابات تقل يوميًا بشكل تدريجي.

معدل إشغالات المستشفيات من مرضى كورونا انخفضت 50%

وأردف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن معدلات إشغالات المستشفيات من مرضى فيروس كورونا انخفضت 50%، وهذا يُعد إنجازا رائعا، نتج عن تفاعل المواطنين مع الجهود الحكومية ودور الإعلام الوطني الذي ساهم في نشر رسالة التوعية للوقاية.