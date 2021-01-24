«القومية للأنفاق»: بدأنا التنفيذ الفعلي بأعمال محطات القطار الكهربائي

قال اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن القطار الكهربائي أصبح يتواجد في أغلب دول العالم المتقدمة، فيما تحاول مصر اللحاق بركب التقدم في هذا الإطار عبر الدخول في عصر الجر الكهربائي السريع للنقل الحضري والإقليمي: «بدأنا التنفيذ الفعلي في أعمال المحطات، والتصميمات في مراحلها النهائية، وما يتم تأكيد المسار فيه تبدأ الشركات المصرية في تسوية الجسر وأعمال القطع والردم».

باكورة أعمال القطار الكهربائي «العين السخنة - العالمين الجديدة»

وأضاف «والي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الدولة وضعت خطة طموحة للقطار الكهربائي فائق السرعة، بمجموعة من الخطوت العرضية الجديدة بطرق تنظيم وتصميم مختلف واستخدام أحدث ما توصل إليه العالم في هذا الشأن: «كان باكورة استخدام القطار الكهربائي سيتم في العين السخنة - العالمين الجديدة».

القطار الجديد يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن فلسفة القطار الجديد تأتي لربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر نقطتين للموانئ مرورا بالتجمعات السكانية الجديدة والتقليدية: «عندنا العين السخنة ميناء، والعاصمة الإدارية تجمع سكاني كبير ومهم، والقاهرة الجديدة وحلوان، وسننقل من غرب النيل إلى أكتوبر، وبعد كده هنتسلسل لمنطقة السادات والنوبارية وبرج العرب وصولا للإسكندرية والعلمين».

سيوفر قيمة اقتصادية مضافة

أكد «والي» أن ذلك سيوفر نقلة نوعية عبر الانتقال باستخدام القطار سواء كان ركاب أو بضائع في وقت قصير نسبيا، مما سيوفر قيمة اقتصادية مضافة، وتوفيرا للوقت والمجهود، بخلاف إعطاء المشروع قيمة مضافة لعملية النقل واستخدام الموانئ على مستوى الجمهورية.

قطار نقل البضائع الجديد يصل سرعته لـ120 كيلو متر / ساعة

وأشار إلى أن الخطة تتضمن إجمالي طول للخطوط 1750 كيلو متر للجر الكهربائي السريع بسرعة 250 كم / ساعة، وسيكون على كل خط 3 أنواع من التشغيل، قطار سريع سيقف في 9 محطات، وقطار حضري يقف في 15 محطة، علاوة على استخدام الخط في نقل البضائع بسرعة 120 كيلو متر / ساعة: «كل قطارات البضائع المستخدمة في مصر تتراوح سرعتها من 40 لـ50 كم/ساعة».

وتابع: «الخط هيمر على غرب النيل، وهيمر على كل المجتمعات العمرانية بغرب النيل وسيتم ربطه بمحاور النيل التي يجرى إنشائها، وهي خطة للتنمية الشاملة، أحدث قطار تنتجه شركة سيمنز ويعمل في ألمانيا هو ما سيكون موجود على خطوط سكة الجر الكهربائي الموجودة في مصر، طلبنا أن أي تطوير هيتم في ألمانيا يصل إلى مصر».

وأردف: «عندنا خط تاني مهم جدا هو «الأقصر- قنا - سفاجا - الغردقة»، وهو خط حيوي لنقل البضائع والركاب والسياحة، وهذا الخط عليه آمال كبيرة جدا لتغيير الخريطة السياحية والبرامج السياحية لكل شركات السياحة، وكان عندنا مشكلة أن اللي بيروح شرم الشيخ أو الغردقة مش بيقدر يروح الأقصر أو أسوان لرؤية الأثار هناك».

واختتم قائلا: «كل أعمال الإنشاءات والجسور وتركيب السكك الحديدية عن طريق شركات مصرية وطنية، وهيشتغل على الأقل 15 محطة بـ15 شركة من كبرى شركات المقاولات، علاوة على الشركات الوطنية المصرية العاملة في الجسر الترابي وأعمال الكباري الموجودة على السكة، وفي مرحلة الإنشاءات سيتجاوز عدد العمال 500 ألف عامل بشكل مباشر أو غير مباشر لخط واحد».