محمود بدر: نوجه أسئلة الشارع المصري للوزراء خلال طلبات الإحاطة

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أعضاء النواب يقوموا بتوجيه الأسئلة التي يسألها المواطنين في الشارع المصري للوزراء، على خلفية استدعاء مجلس النواب لرئيس الحكومة والوزراء: «حوار لمصلحة المصريين أولا وأخيرا».

طرح وجهات نظر مختلفة من قبل النواب على الوزراء لحل الأزمات المختلفة

وأضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه يتم طرح وجهات نظر مختلفة من قبل النواب على الوزراء لحل الأزمات المختلفة، وكان آخرهم مشكلة تصفية مصنع الحديد والصلب.

المجلس الماضي أدى دورا تشريعيا كبيرا أثر على دوره الرقابي

وأوضح أن المجلس الماضي أدى دورا تشريعيا كبيرا جدا، وهو ما أثر على الدور الرقابي الخاص به، مع بداية المجلس الجديد سيتم الاهتمام بالعمل سويا على الجانبين التشريعي والرقابي في آن واحد.

يتم مراجعة التوصيات بداخل المضبطة في الجلسة العامة للمجلس

وأكد أنه بعد مناقشة الوزراء في البرلمان يتم إحالة البيانات الخاصة بالنواب للجان المختصة بداخل المجلس، كما يتم مراجعة التوصيات بداخل المضبطة في الجلسة العامة للمجلس، لافتا إلى أن خلال حضور وزير الزراعة للبرلمان، اليوم، تم طرح عددا من التوصيات المتمثلة في إسقاط مديونيات 50% من الفلاحين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه جرى الحديث عن تعويض المتضررين من انخفاض أسعار السلع كمحصول البطاطس والذي يشكوا بسببه عدد كبير من الفلاحيين: «المحصول بيتباع بـ1200 جنيه للطن وسعره بيقف على الفلاح 4 آلاف جنيه».