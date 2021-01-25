هل يؤثر التطعيم بلقاح كورونا على العلاقة الزوجية؟.. «الأطباء» تجيب

مخاوف وتساؤلات عدة، حول تأثيرات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يطرحها البعض مؤخرا، خاصة مع بدء التطعيم الفعلي باللقاح في مصر، وحصول الفرق الطبية عليه، من ضمن الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، ومن بين تلك التساؤلات هل يؤثر لقاح كورونا على العلاقة الزوجية لو حصل عليه أحد الزوجين أو كليهما، وما هي الآثار الجانبية له، الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، وأخصائي النساء والتوليد، يجيب عن تلك التساؤلات.

ويقول مصباح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدراسات التي خرجت حتى الآن حول اللقاح الصيني الذي يتم التطعيم به في مصر الآن، أثبتت أنه لا يؤثر على العلاقة الجنسية بين الزوجين، موضحا أنه ليس له أي تأثيرات على خصوبة الرجال وقدرتهم الجنسية، حال الحصول على اللقاح، لا سيما وأنه عن فيروس ميت لا يعمل على الحمض النووي مثل باقي اللقاحات المستخدمة في أوروبا.

لا مخاوف على الرجال من اللقاح

وأضاف عضو مجلس الأطباء، أنه لا مخاوف على الرجال من اللقاح، وفقا للدراسات المعلنة في دول العالم حول الآثار الجانبية للقاحات كورونا المختلفة التي يتم تداولها مؤخرا، متابعا: «فكل ما يثار حول تأثير اللقاح على العلاقة الجنسية بين الزوجين، لم تثبته صحته، وفقا للتقارير العملية والأبحاث، فلا داعي للقلق، من هذا الأمر».

تأثير اللقاح الصيني

وعن الدول التي أعلنت أن بعض اللقاحات تؤثر على القدرة الجنسية لدى الرجال، معظمها لقاحات تعمل على الجينات والحمض النووي، وليست مثل اللقاح الصيني، مضيفا: «اللقاح الصيني لا يعمل على الجينات مثل باقي اللقاحات، ولكنه لقاح تقليدي آمن جدا، لا مخاوف منه ولا أضرار جانبية له ظهرت حتى الآن».

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت أن أغلب محافظات الجمهورية استلمت اليوم جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية، مشيرةً إلى أنه سيجري تسليم جرعات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، كما ستبدأ الأطقم الطبية بكل المستشفيات في الحصول على لقاحات كورونا.