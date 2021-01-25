بعد واقعة مسلسل «موسى».. نقيب الممثلين يحذر من مكاتب «كاستنج» وهمية

قال الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، إن هناك كومبارسات يقومون بعمل مكاتب «كاتسنج» وإعلانات طلب ممثلين، ولكن آخر ما حدث، هناك شخص طلب بنت عمرها 7 سنين، تتحدث لغات، لمسلسل «موسى»، ثم طلب ألف جنيه مقابل ظهورها، «البعض تواصل معى، فتواصلت مع أسرة مسلسل موسى، وأكدوا لى أنهم لم يطلبوا أى ممثلين، ثم تواصلت مع هذا الشخص، وتأكدت من أن الإعلان وهمى».

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي خيري رمضان، «من يريد أن ينتسب للفن، فحذارى من الورش الوهمية، وسنتقدم ببلاغ للنائب العام لأنها انتشرت، وهناك شخص يبلغ الممثلين، بأن هناك إعلانات لـ كاستنج أدوار مهمة فى مسلسلات، بل ويطلبون كروت شحن لهواتفهم، فالنقابة تقوم بالورشة الوحيدة المعترف بها».

وأضح نقيب الممثلين، أن هناك بعض الزملاء الفنانين، يقوموا بورش محترمة، ولكن المعترف بها ورشة نقابة المهن التمثيلية، للحصول على التصريح، وسنتتبع هؤلاء الأشخاص، بتهمة انتحال الصفة والتزوير، وأيضا بالنصب والاحتيال.

من ناحية أخرى، أكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمى باسم نقابة الموسيقيين، أن تنازل الفنان هانى شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن بيكا له حق الغناء، فهو دخل لجنة وسقط بها، وظهور حمو بيكا فى كليب أحمد الفيشاوى، سيتحدد بعد طرح الكليب، فغناؤه فى الكليب، سيختلف عن ظهوره دون أن يغنى سيتحول الأمر إلى نقابة المهن التمثيلية.

وتابع : «كل من يعتلى استيدج أو يغنى فى فرح يجب أن يحصل على إجازة أو تصريح من نقابة المهن التمثيلية، وندرس حاليا من خلال الشئون القانونية منع حمو بيكا من يوتيوب»، كما أن الفيشاوى سيظهر ويغنى فى الكليب بناء على بروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات الفنية ونقابة الموسيقيين، لأن الفيشاوى عضو نقابة المهن التمثيلية.