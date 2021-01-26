الأزمة الروسية تتجه للعقوبات.. «الأوروبي» يدرس ودعوة لمظاهرات الأحد

تزداد الأزمة الروسية سوءا يوما بعد يوم، مع استمرار التظاهرات بسبب اعتقال المعارض الروسى ألكسى نافالنى، ودعا أنصار المعارض الروسى لتظاهرات فى كل أنحاء روسيا الأحد المقبل.

ووفقا لقناة «العربية»، دعا أنصار المعارض الروسى لتظاهرات فى جميع أنحاء روسيا، للمطالبة بالإفراج عن ألكسى نافالنى، ومع تطور الأوضاع كشف دبلوماسيون أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على روسيا على خلفية اعتقال المعارض الروسى، كما أكدوا أن الاتحاد الأوروبي أوفد وزير خارجيته إلى موسكو.

وانطلقت مظاهرات في عدد من المدن الروسية منددة بالقبض على المعارض ​أليكسي نافالني، في 17 يناير الجاري، بعد عودته من ألمانيا.

واستدعت روسيا السفير الأمريكي لديها ووجهت احتجاجا شديدا له على دعم المظاهرات .

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه تم استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو جون ساليفان، وأبلغه نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف باحتجاج روسيا الشديد على دعم السفارة الأمريكية للمظاهرات غير المرخصة، والتي جرت في روسيا السبت الماضي.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف أجرى محادثات مع السفير الأمريكي جون سالفيان، وتم إبلاغه باحتجاجنا الشديد والحاسم لنشر السفارة الأمريكية لدى روسيا بيانات تدعم فيها الاحتجاجات غير القانونية في بعض المدن الروسية.

وتابعت: «لقد تم توجيه نظر السفير الأمريكي بضرورة الالتزام بالقوانين الروسية والمعايير الدبلوماسية العامة»، مؤكدة أن تصرفات السفارة الأمريكية تدخل فى الشئون الروسية.

وكانت سفارة أمريكا في موسكو أعلنت السبت أنها تتابع تطورات التجمعات الاحتجاجية فى روسيا إثر اعتقال المعارض الروسى، مؤكدة أنها تدعم حق المواطنين الروس في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، فيما طالبت الخارجية الروسية أمريكا بالتعامل مع مشاكلها وعدم التدخل فى شئون الدول الأخرى.

وحذرت وزارة الداخلية الروسية من المشاركة في الإجراءات غير المصرح بها، المخطط لها في موسكو ومدن أخرى، معتبرة أنها تهديد للنظام العام، ومؤكدة أنها ستتصدى لها على الفور.