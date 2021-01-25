وزير الداخلية الأسبق: الإخوان حاولوا تدمير جهاز الشرطة وتفتيت الأمن المركزي

قال اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، إنه لم يتردد لحظة واحدة في قبول منصب وزير الداخلية عندما عرضه عليه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء في عام 2011، موضحًا: كنت شايف إن البلد كلها هتروح، وقال لي هنرمي نفسنا كلنا في النار عشان خاطر مصر وقلت له حاضر، وده نفس الكلام اللي قاله المشير طنطاوي، وإننا جايين عشان نقوم البلد، قلت له إن شاء الله ربنا يكرمنا وتقوم مصر.

الإخوان وهيكلة وزارة الداخلية

وأضاف يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، عبر شاشة صدى البلد، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت مُصرة على هيكلة وزارة الداخلية وتغيير المجلس الأعلى للشرطة وتفتيت الأمن المركزي، وحاولوا إسناد الوزارة إلى كل رجالهم، مشددًا على أنه تصدى لكل هذه المحاولات.

تصديت بقوة

وتابع أنه تصدى بمنتهى القوى لأطروحات الجماعة الإرهابية الخاصة بهيكلة الوزارة: وبالنسبة للهيكلة، قلنا نهيكل إحنا، لأنهم كانوا عاوزين الأمن المركزي في المحافظات وتتشال الجوازات والأحوال المدنية للداخلية وإن الأمن الوطني يروح لمجلس الوزراء، أي أنهم كانوا يريدون تفريغ وزارة الداخلية لكي لا يكون لها أي قيمة في البلاد.

وأردف وزير الداخلية الأسبق، أنه تصدى لهذه المحاولات في مجلس الشعب، مشددًا على أن مكتب إرشاد الجماعة هو من طرح فكرة هيكلة وزارة الداخلية: لجنة الأمن القومي في البرلمان كانت تؤيد هذه المحاولات لأن كل أعضائها كانوا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية.