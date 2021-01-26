رئيس رابطة صناع السيارات لـ«الوطن»: قسط سيارة المبادرة 1600 جنيه

كشف المهندس خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن عدد الشركات التى تشارك في مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من 7 إلى 9 شركات، وأكد سعد في تصريحاته، لـ«الوطن»، أن وزارة التجارة والصناعة لم تغلق باب المشاركة فالسوق مفتوحة للجميع.

وأوضح أن من مميزات المبادرة هو طرح أكثرمن سيارة فى السوق ويتم تجميع أغلبها محليا.

1600 جنيه قسطا شهريا

وأشار «سعد» إلى أنه لم يتم الاتفاق على أسعار السيارات ولكن تم الاتفاق عن كيفية تنفيذ المبادرة وهو قيام الدولة بدعمها عن طريق رفع الضرائب على السيارات وتم الاتفاق مع البنوك أن تكون الفائدة 3% بالنسبة للتقسيط ولمدة 10 سنوات، ومن المرجح أن السيارات التى لم تتجاوز 200 ألف جنيه سيكون قسطها شهريا 1600 ومقدمها السيارة المستبدلة.

70 إلى 90 ألف سيارة سنويا

وأنهى «سعد» تصريحاته أن وزارة التجارة والصناعة اتفقت مع الشركات على تقسيم المبادرة لـ3 مراحل في السنة الأولى يتم إنتاج 70 ألف سيارة والمرحلة الثانية والثالثة 90 ألف سيارة.

ونجحت الوزارة في وضع قوانين في تلك المبادرة وهي عدم استغلالها في السوق السوداء حيث يمكن لصاحب السيارة استبدالها اذا كانت في حوزته لمدة عام وأكثر مع عدم بيعها إلا بعد مرورعدة سنوات من الاستفادة منها.