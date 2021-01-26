10 محاور للصيانة لتجنب أعطال السيارة في ندوة أون لاين لـ«المهندسين»

عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية التابعة لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس عادل درويش، ثاني محاضراتها ضمن سلسلة ندوات «أون لاين» بالتعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بمطروح، تحت عنوان «الصيانة الوقائية للسيارات»، حاضر فيها المهندس محمد عبدالمجيد، وكيل الشعبة، وتناولت نحو 10 محاور للصيانة، شملت «تحديد نوع السيارة، ولمبات تابلوه السيارة كلمبة المحرك والإيرباج، وضرورة دخول جهاز الأعطال على السيارة حالة عدم إضاءة اللمبات، وبطارية السيارة، وشحن الدينامو، ومارش السيارة، وإطار السيارة، وعفشة السيارة، واختيار قطع الغيار، والأعطائل الشائعة كالسخونة وضعف السحب».

الصيانة الوقائية للسيارات

وبحسب بيان للنقابة، تناولت المحاضرة أهمية الصيانة الوقائية للسيارات، للحفاظ عليها وإطالة عمرها، والمداومة على الصيانة الوقائية والتي بدورها تقلل كثيرًا من الصيانة الفجائية وبالتالي تلافي الأعطال التي تحدث للسيارة، وأيضًا أهمية المعرفة الجيدة والفهم من قبل قائد السيارة لطبيعة سيارته، حيث تعد خط الدفاع الأول للحفاظ عليها.

أنواع السيارات

كما تطرق المهندس محمد عبدالمجيد، إلى أنواع السيارات من حيث التطبيق بين رياضية وعائلية والمخصصة للاستخدام الشاق، مشيرًا إلى أنّه على صاحب السيارة اختيار نوع معين من السيارات يراعي فيه احتياجاته بناء على فهمه لطبيعتها وصيانتها.

وعرض عبدالمجيد عدة معلومات عن أهمية استخدام جهاز الأعطال للكشف عن ظهور لمبات في تابلوه السيارة، مثل لمبة المحرك ولمبة الإيرباج، وضرورة دخول جهاز الأعطال على السيارة حتى حال عدم إضاءة لمبات التابلوه، وكيفية الحفاظ على بطارية السيارة والكشف الدوري عليها، والحفاظ على شحن الدينامو ومارش السيارة ليكون في حالة جيدة دائمًا.

إطارات السيارات

وتناولت المحاضرة شرح معلومات عن إطارات السيارة وكيفية الحفاظ عليها، والاهتمام الدائم بعفشة السيارة وعدم وجود مشكلات في الزوايا، وشرح عدد من المصطلحات الفنية، مثل «مانع الانزلاق، وخاصية الثبات الإلكتروني، وخاصية توزيع القوة الفرملية على العجل، وخاصية الحفاظ على الثبات في الطرق الوعرة».

وأشار عبدالمجيد إلى الطرق المتعددة لاختيار قطع الغيار الأصلية والجيدة والأقل من الأصلية، والبعد عن قطع الغيار الرديئة، شارحًا عدد من الأعطال الشائعة في السيارة وكيفية التعامل معها، مثل «سخونة السيارة وضعف السحب والأصوات الخشنة في المشي ومشكلات الفتيس والأتوماتيك».