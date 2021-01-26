بعد تحرير أردني من الخطف.. نيابة الإسماعيلية تقرر حبسه بتهمة «النصب»

في شقة بمنطقة نائية محافظة القاهرة احتجز أربعة أشخاص مواطن اردني بسبب خلافات مالية بينهم، لكن جهود الشرطة نجحت في تحريره وضبط الجناة، لتكشف التحقيقات إن المجني عليه متهم بالنصب.

الواقعة شغلت الرأي العام في مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، عقب اختفاء مواطن أردني وطلب فدية من أهله لتحريره، إلا أنه بعد تحريره اكتشفت الشرطة تلقيه أموال من عدة مواطنين ولم يقم بردها.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا، قالت فيه، إن جهود الضباط تمكنت من القبض على أربعة أشخاص لقيامهم باصطحاب مواطن أردني من إحدى الكافتيريات بالقنطرة غرب واحتجازه بشقة سكنية ثم طالبت أسرته بدفع فدية مالية لإطلاق سراحه.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية من محامي مواطن اردني يدعي "م.أ.س" 40 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب باختطافه.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية وبرئاسة العميد خالد حبيب رئيس مباحث مركز الاسماعيلية ضم العقيد هيثم الهياتمى رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الاسماعيلية والرائد حسن رضوان رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه النقباء أشرف جمال، ومحمود خليفة، وحسين عياد، ومحمد صدقى، وزياد حجاب، معاونو المباحث توصل الضباط الي مكان المجني عليه وتمكنوا من تحريره.

وكشفت التحريات أن المجني عليه تحصل من أحدهم على مبلغ مالي نظير تسهيل إجراءات سفره الي إحدي الدول الأجنبية.

وأكدت تحريات ضباط البحث الجنائى أن المجني عليه تحصل من آخرين علي مبالغ مالية نظير نفس الطلب ولم ينفذ وعوده. وحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة العامة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بعد الاستماع إلى المجني عليه وأقوال المتهمين بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بحبس كلا من "ر.م.س" 32 سنة موظف مقيم منشية البكرى القاهرة و"ا..ع.م" 39 سنة، و"ع.م.ب" 36 سنة، و"ر.ال.ش" 39 سنة لاشتراكهم في خطف المجني عليه.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلي أن المتهم الأول اتفق مع المتهم الرابع على اصطحابه المجني عليه من القنطرة إلى شقة بالقاهرة نظير مبلغ مالي واشترك المتهمين الثاني والثالث في حجزه وطلب فدية من ذويه.