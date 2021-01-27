106 آلاف طن قمح رصيد صومعة الغلال للقطاع العام بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، أن الميناء استقبل 26 سفينة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9 آلاف و170 طناً، تشمل 1820 طن رمل، و7 آلاف و350 طن فوسفات.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألف و217 طناً، تشمل 18 ألف و735 طن ذرة، و3 آلاف و259 طن حديد، و6 آلاف و100 طن خردة، و1437 طن خشب زان، و2049 طن زيت طعام، و4 آلاف و247 طن خشب أبلاكاش، و6 آلاف و354 طن قمح.

وأشار بيان هيئة الميناء إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1260 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بسلة وطماطم وفاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كتان وفول سوداني وشمر)، وفواكه (برتقال وفراولة وجريب فروت)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وروسيا والهند وهولندا وإنجلترا واليونان وأمريكا والصين وسنغافورة.

وفي المقابل، فقد بلغ عدد الحاويات الواردة 270 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1602 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106 آلاف و652 طن قمح، بينما بلغ رصيد صوامع الحبوب والغلال للقطاع الخاص 60 ألف و213 طناً.

وشهد ميناء دمياط مغادرة قطار بضائع مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية، سعة 40 قدم، قادمة من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5211 شاحنة.

وفي وقت سابق، شاركت هيئة ميناء دمياط في برنامج تأهيل الشباب للعمل في الموانئ البحرية بمنطقة المتوسط (YEP MED)، والممول من مؤسسة «التعاون عبر الحدود في البحر المتوسط»، التابعة للاتحاد الأوروبي (ENI).

ويستهدف البرنامج تقديم دورات تدريبية للشباب الدمياطي، من الجنسين، وذلك لبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم، بما يؤهلهم للعمل في الموانئ البحرية مستقبلاً.

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