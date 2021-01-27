المسلماني: بايدن رئيس تقليدي.. ويوجد بأمريكا 42 مليون جائع

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان غير تقليديا، لا يلجأ للمؤسسات، وليس رجل دولة، ولكن جو بايدن، الرئيس الحالي هو رئيس تقليدي جاء من المؤسسات ويعتمد عليها.

تحديات الـ100 يوم الأولى لبايدن

وأضاف «المسلماني»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الـ100 يوم الأولى هم خلاصة الصورة الذهنية لبايدن، وإذا نجح فيهم سينجح في التحديات اللاحقة، وأول تحد أمامه هو مواجهة فيروس كورونا، حيث وضع خطة تستغرق 100 يوم لتلقيح 100 مليون أمريكي، ويرغب في الوصول إلى 600 ألف ضحية فقط في الولايات المتحدة جراء الوفاة بكورونا.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أن بايدن أمامه تحديين، الأول هو أن المعلومات التي تركها له ترامب قليلة وغامضة، والثاني أنه سيتم تجهيز اللقاح في الربيع لكل المواطنين كما وعد، والملف الثاني الذي يواجهه هو الجوع، حيث إن هناك 42 مليون جائع في البلاد، إضافة إلى الملايين الذين فقدوا وظائفهم، بحسب «المسلماني»، مشيرا إلى أنه لا بد من الإغاثة الغذائية، وهذا أمر يظهر ضعف هذا المجتمع، وإذا فشل بايدن في ذلك فإن هذا سوف يؤثر على المجتمع الأمريكي.

أزمة في الحزب الجمهوري

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن الحزب الجمهوري يواجه أزمة كبيرة، لأن الولايات المتحدة أصبحت في 2020 دولة ذات أقلية بيضاء، وأصبح «الملونون» هم الأغلبية، وأمريكا لم تعد دولة بيضاء، ولذلك فإن البعض يرى أن أمريكا تفلت من بين أيديهم، إضافة إلى أن بعض الجمهوريين تخلوا عن دعم ترامب الذي أعلن أنه خارج الحزب الجمهوري بعد أحداث الكونجرس، وهناك شخصيات ثقيلة من الحزب الجمهوري اتخذت مواقف مضادة لترامب.