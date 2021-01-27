أستاذ صدر: «الإيفرميكتين» أثبت فعالية في علاج المصريين من كورونا

أكد الدكتور أحمد جودة الجزار، عميد كلية الطب البشري بجامعة بنها الأسبق، وأستاذ الأمراض الصدرية، ورئيس الفريق البحثي، الذي توصل للدواء المعالج لكورونا، أن دواء «الايفرميكتين»، أثبت فعالية كبيرة في علاج المصريين، خلال التجارب التي عملوا عليها لتقييم هذا الدواء، موضحا أنه حتى هذه اللحظة، لم يكتشف أو يصنع علاج خاص لكورونا، ولكن المتبع من قبل العالم أجمع، هو إعادة استخدام أدوية سبق استخدامها لأمراض أخرى من قبل، يجري استخدامها الآن لعلاج كورونا.

علاج الايفرميكتين

وأوضح «الجزار»، خلال لقائه، الثلاثاء، مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن علاج «الايفرميكتين»، الذي يستخدمه فريقهم البحثي لمعالجة كورونا، تم اكتشافه 1980، وصنع من أحد الأعشاب بالأراضي اليابانية، وحصل فريق العلماء الذين اكتشفوا هذا الدواء، على جائزة نوبل للطب بعام 2015.

فيروس الأيبولا

وألمح إلى أن أول استخدامات هذا الدواء، كان لعلاج الطفيليات بالحيوانات، وفي عام 1984، بدأت فرق بحثية بإدخال تحورات على هذا الدواء، لاستخدامه في علاج الطفيليات التي تصيب الإنسان، بالإضافة إلى مرض الجرب، كما أن هذا الدواء أثبت فعالية كبيرة في التعامل مع عدد من الفيروسات التي انتشرت في العالم سابقا، من بينها «الأيبولا».

دوره في علاج كوفيد 19

وأشار إلى أنه مع ظهور «كوفيد 19»، بدأ الباحثون في إصابة عدد من فئران التجارب بهذا الفيروس، ثم أعطوهم في ثاني يوم من تاريخ إصابتهم، جرعة واحدة من هذا العلاج، وبعد مسحات وتشريح كامل للفئران، وجدوا أن هذا العلاج نجح في تخليص الجسم من هذا الفيروس بنسبة 99%، ومن جرعة واحدة.

وأكمل، وبناء على ذلك أعلنت هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية، في منتصف مارس الماضي، اعتماد صلاحية هذا الدواء في علاج حيوانات التجارب من «كوفيد 19»، وبدأت مراحل التجارب السريرية على الإنسان، والمصابين بفيروس كورونا بقارة أمريكا الجنوبية من مارس حتى يونيه، وبالفعل تم اعتماده بعدد من دول تلك القارة كمرحلة أولى.

ونبه أن منظمة الصحة العالمية، لا تعتمد أي علاج إلا بعد أن يمر على مراحل التجارب السريرية الثلاثة.

التجارب السريرية

وأردف أن الفريق البحثي المصري، بدأ في ذلك التوقيت، الدخول على المرحلة الثانية من التجارب السريرة لهذا الدواء، «عملنا بروتوكولا لاستخدام هذا الدواء في العلاج والوقاية من كورونا».

وشرح أن الفريق البحثي الذي يقوده، بدأ التجارب السريرية للعلاج، على 400 مصاب بمراحل المرض المختلفة من البسيطة إلى الحرجة، بالإضافة إلى 200 مخالط، كاشفا أن نتائج تلك التجارب، الشفاء الكامل بنسبة 99% في الحالات البسيطة والمتوسطة، أما في حالة الإصابة الشديدة فتحقق الشفاء لـ 94% من المصابين، وتوفى حالتين فقط، ودخل 4 حالات العناية المركزة.