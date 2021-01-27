مستشار الرئيس: تحور «كورونا» وانتقاله من الحيوانات للبشر وراء شراسته

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» انتقل من الحيوانات إلى البشر، موضحا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «MBC مصر»، أن الشكل الجيني للفيروس عندما انتقل من حيوان إلى مصدر ثان وسيط ثم إلى الإنسان، جعله شرسا وقويا ومعديا.

تاج الدين: التطعيم سيصل للمواطنين حسب الأولويات

وأضاف «تاج الدين»، أن التطعيم المضاد لكورونا سيتم توزيعه على المواطنين بالتدريج حسب الأولويات، موضحا أن وزارة الصحة والسكان ستعلن عن مواقع تلقي الطلب للحصول على اللقاحات، والأولوية ستكون للأطقم الطبية ثم أصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن، ثم يسير تدريجيًا من الأكبر سنًا إلى الأقل سنًا، حيث إن الأقل سنًا هم الأقل عرضه للإصابة، وحال إصابة الشخص الأقل سنًا يكون أقل تعرضا للمضاعفات.

اللقاحات المنتجة حول العالم ما زالت ليست بالكميات الكبيرة

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن كل العالم يمر بمشكلة عدم توافر اللقاحات بكميات كبيرة، فاللقاحات المنتجة حول العالم ما زالت ليست بالكميات الكبيرة، «البلاد التي بها مصانع لتصنيع تلك اللقاحات ترى أن بلادها لها الأولوية في تطعيم كل المواطنين أولًا، الأمريكان قالوا كده، وطالبوا بعدم خروج اللقاحات من أمريكا إلا بعد تطعيم كل الأمريكان».

مصر تعمل على تعدد مصادر الحصول على اللقاح

وأوضح أن هذا الأمر جعل الدولة المصرية تعمل على تعدد مصادر الحصول على اللقاح، «إحنا بنشوف كل مصادر اللقاح عشان نحصل عليه من أكتر من مصدر، مع ضمان آمان تلك لقاحات وضمان تسجيلها في بلد المنشأ ثم تسجيلها في هيئة الدواء المصرية».