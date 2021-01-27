ربة منزل تتهم شقيق زوجها باغتصابها وتصويرها أمام أطفالها بالجيزة

تحقق الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فى واقعة اتهام ربة منزل بمنطقة الحوامدية، لشقيق زوجها بـ اغتصابها وتصويرها في مقطع فيديو أثناء مواقعتها كرها أمام أطفالها، لتهديدها وابتزازها لاستمرار تلك العلاقة.

وبدأت القوات فى مناقشة مقدمة البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، لكشف التحريات بشأن الواقعة، وتبين أن المشتبه فيه لديه معلومات جنائية وأنه دائم الخلاف مع المجنى عليها.

وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهم ومناقشته حول ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

بدأت أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغا من ربة منزل 35 سنة، تتهم شقيق زوجها باغتصابها أمام أطفالها، وتم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة.