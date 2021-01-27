تخطت 100 مليون.. خريطة إصابات كورونا في العالم..دولة لم يزرها الفيروس

«100 مليون إصابة».. رقم ضخم للغاية، يمثل عدد مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، وذلك منذ أن بدأ الوباء في الانتشار بداية العام الماضي، حيث أكدت مصادر، تجاوز إصابات الوباء التاجي حول العالم 100 مليون حالة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل، ليضع الوباء بصمة له في كل بلد بإصابات ووفيات ويترك جرح غائر في قلوب عوب العالم.

لم يكن كورونا عادلًا في انتشاره حول العالم، بل زار بعض البلاد كضيف خفيف ولم يصب منها الكثيرين، في حين كان ضيفًا ثقيلًا على بلاد أخرى، ونال من العديد بها وحصد أرواح الآلاف فيها، بينما لم يقترب من بعض البلدان نهائيًا حتى الآن.

البلاد الأكثر تضررا من كورونا

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت الولايات المتحدة أعلى الإصابات والوفيات في العالم، ليصل عدد الإصابات إلى 25.2 مليون إصابة 419 ألفا و 621 ألف حالة وفاة حتى الآن.

فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد الإصابات لتسجل 10 ملايين و676 ألفا و838 مصابا، وبالنسبة إلى البرازيل، فقد احتلت المرتبة الثالثة بعدد إصابات 8 ملايين و933356 حالة إصابة بكورونا، كما وصل عدد إصابات بريطانيا إلى 3 ملايين و700 ألف إصابة.

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا، بروسيا إلى 3 ملايين و738 ألفًا و690 حالة إصابة، وفي فرنسا بلغ 3.12 مليون حالة، أما في إسبانيا فوصل 2.59 مليون حالة، وعن إيطاليا فبلغ مجمل إصاباتها 2.48 مليون حالة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء.

البلاد الأقل تضررا من فيروس كورونا

وتأتي بلاد القارة السمراء في قائمة الأقل تضررا من وباء كورونا الفتاك، ومن بينها مصر التي سجلت عدد حالات وصل لـ162486 حالة، فيما سجلت ليبيا 109 ألف و896 إصابة، وفي سلطنة عمان بلغ عدد الإصابات 131 ألف إصابة، وفي مالي بلغ عدد الإصابات بلغ 7253 إصابة.

كما جاء عدد إصابات نيوزيلندا 1927إصابة فقط، وسجلت كينيا 99898 حالة، فيما سجلت دولة بنين 3643 حالة إصابة إلى الآن.

بلاد لم يدخلها كورونا

كما يوجد هناك 11 دولة في العالم منها لم يدخلها فيروس كورونا، ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، وهي:

1- تركمانستان: الدولة السوفيتية السابقة الواقعة في وسط آسيا، ويقدر عدد سكانها بحوالي 5 ملايين نسمة وتتجاوز مساحتها نصف مليون كيلو متر مربع.

جزر المحيط الهادئ 2- جزر كوك: يبلغ عدد سكانها نحو 17000 نسمة

3- توفالو: يقدر عدد سكانها بنحو 11500 نسمة

4- تونغا: يبلغ عدد سكانها قرابة 104 آلاف نسمة.

5- جزر بيتكيرن: مكونة من أربعة جزر توجد في المحيط الهادئ، ويبلغ عدد سكانها 50 نسمة فقط.

6- بالاو: عبارة عن أرخبيل جزر يزيد على 300 جزيرة، ويقدر عدد سكانها بنحو 18 ألف نسمة.

7- نييوي: جزيرة تقع جنوب المحيط الهادئ، على بعد 2400 كيلومتر شمال شرقي نيوزيلندا تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانهاحوالي 1,612 نسمة.

8- ناورو: دول جزيرة أيضا تقع في المحيط الهادئ، يقدر عدد سكانها بحوالي 12700 نسمة.

9- كيريباتي: أرخبيل من الجزر يقع في المحيط الهادئ على خط الاستواء تقريبا، ويبلغ عدد سكانها قرابة 116 ألف نسمة.

10- توكيلاو: هي إقليم تابع لنيوزيلندا يتكون من 3 جزر مرجانية استوائية في جنوب المحيط الهادئ وتقدر مساحتها بحوالي 12 كيلومترا مربع وعدد سكان بحدود 1500 نسمة.

11- ميكرونيزيا: عبارة عن أرخبيل من الجزر البالغ عددها 600 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها نحو 112 ألف نسمة.