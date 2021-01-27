الاحتجاجات تعود إلى الشارع اللبناني بسبب الفساد وكورونا

اتسعت خلال اليومين الماضيين رقعة الاحتجاجات الشعبية على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ‏والتي فاقمها قرار الإغلاق العام، فطالت إلى جانب طرابلس مناطق في بيروت والجية وتعلبايا وشتورة، ‏وسجلت في طرابلس تصاعد وتيرتها وتحولها الى اشتباكات مباشرة بين المتظاهرين وقوى الأمن.‏

وطارد الجيش اللبناني ما وصفهم بـ«المخلين بالأمن» في عمق الأسواق الداخلية، وشهدت ساحتا الكورة والنجمة مواجهات عنيفة بين الجيش وعدد من الشباب الذين يعمدون إلى إلقاء قنابل المولوتوف والحجارة، وإطلاق المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية التي قامت بدورها بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم واجبارهم على التراجع إلى عمق الأسواق الداخلية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأسفرت المواجهات إلى سقوط أكثر من ثلاثين جريحا من كلا الطرفين، عملت عناصر الصليب اللحمر على نقل أكثر من ست حالات الى مستشفيات المدينة، فيما تمت معالجة العدد الآخر ميدانيا.

من جانبها، جمدت السلطات السويسرية حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في البنوك السويسرية والمقدرة بـ400 مليون دولار، كما أعلن النائب في البرلمان السويسري فابيان مولينا، أن تجميد الحسابات يشمل إلى جانب حاكم مصرف لبنان، نجله ندي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان.

وفي سياق آخر، سجل لبنان عددا قياسيا جديدا من وفيات كورونا، بلغت 73 حالة وفاة، فيما خرج محتجون للشوارع لثاني يوم على التوالي للتنديد بالإغلاق الصارم لكبح التفشي الهائل للفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، التي قفزت في يوم واحد إلى أكثر من 60 لأول مرة، بلغ إجماليه نحو 2500.

وأفادت المشافي بامتلاء سعة وحدات الرعاية المركزة بالكامل، وسجل نحو 286 ألف إصابة منذ فبراير الماضي.

وفرضت الحكومة إغلاقا استمر لنحو شهر في أنحاء البلاد استجابة للفيروس، وهو الأشد صرامة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في لبنان.