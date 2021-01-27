جيرالدو يلحق ببادجي.. فريق تركي يجمع شمل مطاريد الأهلي

وضع الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الأهلي السابق، قدما في فريق أنقرة جوتشو التركي، بعد توصل الطرفين لاتفاق يقضي بتعاقد الفريق التركي مع اللاعب الأنجولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة "فوتو ماك" التركية، فإن مسؤولي نادي أنقرة جوتشو تواصلوا مع ممثلي جيرالدو، وتم التوصل إلى اتفاق، على أن يتم إعلان الصفقة لوسائل الإعلام خلال ساعات.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن جوتشو قدم عرضا جيدا للاعب نادي الأهلي السابق، وهو ما وافق عليه جيرالدو الذي فسخ عقده مع القلعة الحمراء، قبل أيام.

وبانتقاله إلى أنقرة سيزامل جيرالدو، في الفريق التركي، رفيقه السابق في الأهلي أيضا، المهاجم السنغالي أليو بادجي، الذي رحل عن المارد الأحمر معارا للفريق التركي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن هناك بندا يسمح لأنقرة التركي بالحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية.

وفسخ الأنجولي عقده مع القلعة الحمراء بالتراضي بشكل رسمي، بعدما حصل على الاستغناء الرسمي الخاص به من أجل التواجد في فريق آخر.

وشارك جيرالدو في 45 مباراة مع العملاق المصري في كل المسابقات منذ قدومه من نادي أول أغسطس الأنجولي في صفقة لم تتجاوز مليون دولار، وبعد منافسة شرسة مع نادي الترجي التونسي.