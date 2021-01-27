اكتشاف مصنع لتدوير عظام ومخلفات الحيوانات.. وبرلماني: مين اللي وراه؟

وجه النائب رزق راغب ضيف الله، عضو مجلس النواب، انتقادا لوزيرة البيئة، لعدم التعامل الجاد مع الأدوات الرقابية التي يتقدم بها الأعضاء، موضحا أنه تقدم بطلب منذ 2018، بشأن مصنع لتدوير العظام والمنتجات الحيوانية، على أنه مصنع أعلاف غير مطابق للمواصفات بمنطقة عبدالقادر في الإسكندرية، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي موقف بشأنه.

وأكد النائب في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا المصنع مخالف لكل المواصفات البيئية، قائلا: «مش عارفين من اللي ورا هذا المصنع؟».

مصنع الأسمنت

كما انتقد ضيف الله، استمرار عمل مصنع أسمنت الإسكندرية وسط الكتلة السكنية، مؤكدا أن أغلب الأهالي في محيط مصنع الأسمنت يعانون من مرض الربو، وكل الأمراض الصدرية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ قرار بنقله خارج الكتلة السكنية، أسوة بكل الدول حول العالم، مراعاة لصحة المواطنين.جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم التي شهدت بيان وزيرة البيئة.