رياح التغيير تهب على ميونيخ.. حميديتش يُعجل برحيل فليك من البايرن

أوشك كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، على مغادرة قلعة أليانز أرينا، بنهاية العام الحالي، إلا أن رحيله سيكون له توابع خطيرة على الفريق البافاري.

ويخشى عشاق زعيم ميونيخ أن يلحق مدرب الفريق هانز فليك، برومينيجه، رغم أن عقده ينتهي في صيف 2023.

ويعد الرئيس التنفيذي للبايرن، أقوى الداعمين لفليك إذ يعتبر الشخص الأقرب له داخل النادي، والذي يتبادل معه أفكاره وخططه بشأن الفريق.

على الجهة الأخرى، يرتبط فليك بعلاقة متوترة مع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي.

وتولى المدرب الألماني مهمة تدريب الفريق البافاري في نوفمبر 2019 بصفة مؤقتة، قبل أن يتم تجديد الثقة فيه حتى نهاية موسم 2022-2023 بعد النتائج المبهرة التي حققها.

ورجحت صحيفة سبورت بيلد الألمانية، أن يخلف فليك، رئيسه السابق يواكيم لوف في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، خلال الصيف المقبل.

ونوهت الصحيفة بأن تراجع دور أولي هونيس، الرئيس السابق للنادي، والذي اختار فليك منذ البداية للتواجد ضمن الطاقم الفني المعاون للكرواتي نيكو كوفاتش، سيعجل برحيل مدرب البايرن الحالي.