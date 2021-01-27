كريمة: أرى منذ شهرين تلاعبا في فقه الأسرة «فيديو»

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه يرى منذ شهرين وجود تلاعب في فقه الأسرة فتارة نسمع عن تعديل نصيب المواريث رغم أنها حد من حدود الله، ومطالبات بإلغاء الطلاق القولي وهذا اعتقاد أن علاج تفاقم الطلاق هو في قوله، وبعدها ظهرت فتنة تزويج المسلمة من غير المسلم وفتنة تقاسم الزوج نصف ثروة زوجها وتابع: «نصف ثروته إيه والشعب المصري نصه تحت خط الفقر، بعد كده يطلع زواج التجربة، كأن الزوجة غسالة ولا ثلاجة محتاجة شهادة ضمان.. دي فضايح والله».

زواج التجربة إهانة.. ويغل يد الزوج في الطلاق لمدة 3 سنوات

وأضاف «كريمة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن زواج التجربة إهانة، وهناك شروط مشروع للزواج بحسب الشريعة الإسلامية وزواج التجربة يغل يد الزوج في الطلاق لمدة 3 سنوات، فالطلاق حق للزوج ولا يجب أي إنسان أن يقيد ما أطلقه الله في القرآن الكريم.

الزواج العرفي أنواع ولا نحض عليه

وتابع أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: «الزواج العرفي أنواع ولا نشجعه ولا ندعو إليه ونحض الناس على توثيق أي زواج إداريًا لحفظ الحقوق، ولكن عنوان زواج التجربة في حد ذاته مُعيب، فنحن ليس في تعاقد على غسالة أو ثلاجة أو سخان فهذه أسرة، والإسلام جعل حسن الاختيار من مقدمات الزواج وقبل الإقدام على العقد ولذا دعا الإسلام إلى الخطبة، ولمن يسيئون الاختيار بحثًا عن الوجاهة الاجتماعية والأموال لا يجب أن يتلاعبوا بالشريعة ونحن من يخضع للشريعة ولا تخضع لنا الشريعة وكفى التدخل البشري فيما شرعه الله ورسوله ونرجو نشر مكارم الأخلاق».