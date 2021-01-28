محلل: لبنان دخل مسارا صعبا.. وأزمات مالية وسياسية

قال المحلل السياسي اللبناني، نضال السبع، إن الدولة اللبنانية تعاني منذ فترة من أزمات سياسية ومالية، وتوجد ديون تتجاوز 100 مليار دولار، وجاءت ثورة في العام الماضي لتزيد أزمات لبنان، ثم جاء كورونا ليصيب لبنان بشدة، حيث يعاني لبنان من الإفلاس ويعيش في قلق دائما بعد وجود تضخم مالي وربما سيحدث عجز في وقت ما يمنع الدولة من دفع الرواتب لموظفيها.

لبنان دخل في مسار خطير غير معروف نهايته

وأضاف المحلل السياسي اللبناني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc» وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الدولة اللبنانية تطبق الإغلاق العام في انتظار وصول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى وجود أزمة في العمالة اليومية في لبنان بسبب الإغلاق الكامل وهذا ما دفع البعض للتظاهر، خاصة مع المعاناة من فقر شديد ووجود أطراف سياسية في مدينة طرابلس تنفذ أجندتها السياسية، موضحا أن لبنان دخل مسارا لا يعرف أحد أين سيتجه ولكنه سيكون مسارا خطيرا، بحسب وصفه.

لبنان مفلس والحكومة لا تستطيع مساعدة مواطنيها المتضررين

وتابع: «لا توجد حلول من قبل الدولة المفلسة التي لا تستطيع تقديم مساعدات مالية للمواطنين الفقراء والغاضبين، والحكومة الحالية حكومة مستقيلة ويوجد تكليف بحكومة جديدة ورئيس الحكومة سعد الحريري عاجز عن تشكيل حكومته، في الوقت الذي أصبح رئيس الدولة ميشيل عون يرى أن الحريري لا يتمتع بالدعم الخليجي الذي كان يتمتع به في السابق، ومنذ تكليف الحريري تم عقد 14 لقاء بين عون والحريري ولكن في اللقاء السابع تراجع الحريري عن وعود تنفيذ وتشكيل الحكومة».

وزارتا العدل والداخلية تثيران أزمة بين القوى اللبنانية

وواصل: «هناك إصرار على وزارة العدل والداخلية وهذه سبب الخلاف بين القوى السياسية في لبنان وسط حديث عن فساد مالي وسياسي، ووزارة العدل ستشرف على الانتخابات في لبنان لذا هناك منافسة شرسة للحصول على هذه الوزارة»، لافتا إلى أن مشهد طرابلس المخيف يحمل عون والحريري المسئولية وضرورة التعاون بينهما».