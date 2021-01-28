أسعار العملات اليوم الخميس 28 يناير 2021: الدولار مستقر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا سعريا لليوم الخامس على التوالى خلال تعاملات اليوم الخميس 28 يناير 2021 في جميع البنوك وشركات الصرافة.

البنوك الأعلى سعرا لشراء الدولار

سجل الدولار مقابل الجنيه أعلى سعر للشراء بـ15.68 جنيه، في بنوك: «كريدي أجريكول، العربي الأفريقى الدولي، البركة، بلوم، الأهلي الكويتي (بيريوس)، المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المشرق، الكويت الوطن، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، الأهلي المتحد، قطر الوطني hsbc».

البنوك الأقل سعرا لشراء الدولار

سجل بنك «عودة»، أقل سعرا لشراء الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.62جنيه.

كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا في بنوك «مصر، قناة السويس، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي»، نحو 15.66جنيه للشراء.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67جنيه للشراء اليوم الخميس 28 يناير الجاري.

سعر العملات العربية

سجلت البنوك وشركات الصرافة خلال تعاملات يوم الخميس 28 يناير أعلى سعر لشراء الريال السعودى في بنوك «بلوم، المشرق، قطر الوطني hsbc»، بـ4.18 جنيه.

فيما سجل أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في بنوك «بلوم، المشرق، قطر الوطني hsbc»، بـ4.27 جنبه.

سعر العملات الأوروبية

سجل اليورو مقابل الجنيه أعلى سعرا للشراء بـ 19.06جنيها في بنوك «أبوظبي، التعمير والإسكان، قطر الوطني».

فيما سجل الإسترليني أعلى سعرا للشراء في بنوك «كريدي أجريكول، بلوم، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، وأبو ظبي التجاري، الأهلى المتحد، قطر الوطني» بـ21.52 جنيه.