عاجل.. تحذير صيني لواشنطن من محاولة تسييس التحقيقات في منشأ كورونا

حذرت الصين، الولايات المتحدة من محاولة تسييس التحقيقات في منشأ فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان فريق منظمة «الصحة العالمية» بدأ في وقت سابق من اليوم، التحقيقات في إقليم «ووهان» وسط الصين، حول منشأ كورونا.

من جانبه، قال أستاذ الدراسات الدولية بجامعة بكين، تشا داو جيونج، إن ضمان الصحة كصالح عام يتطلب مساهمات متناسبة من الجميع، وينبغي أن تؤدي إعادة التفكير هذه إلى زخم متجدد للتعاون الصحي العالمي بين بكين وواشنطن، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية.

وقالت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية نقلا عن جيونج، أن الويلات المتواصلة الناجمة عن الفيروس تتيح للبلدين فرصة لا يجب تفويتها.

وأشار جيونج إلى أن إنهاء تسييس منظمة «الصحة العالمية» يعتبر أمرا مفيدا في تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والصين وسط الأزمة الصحية.