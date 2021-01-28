«الرعاية الصحية ببورسعيد»: التأمين الصحي الشامل هدية القيادة السياسية

قال الدكتور أحمد شفيق، مدير إدارة مستشفيات الرعاية الصحية ببورسعيد، إن المحافظة حظت الفترة الماضية بكل شيء جميل؛ إذ شهدت تطوير كامل، إضافة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل إليها، والتي تعتبر هدية من القيادة السياسية؛ إذ بدأت المنظومة منها.

ولفت «شفيق» خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، إلى أن فكرة التأمين الصحي الشامل ظلت لسنوات تناقش وتدرس، وبفضل الإرادة السياسية الفترة الماضية قررت البدء في تنفيذها.

خدمات التأمين الصحي الشامل تستهدف 700 ألف مواطن

وأضاف مدير إدارة مستشفيات الرعاية الصحية في بورسعيد، أن خدمات التأمين الصحي الشامل كانت تستهدف 772 ألف مواطن بورسعيدي، ما تحقق منهم 700 ألف ملف فردي، و«هذا رقم كبير»، لافتا إلى أنهم عقدوا احتفالية في نوفمبر الماضي بمرور عام على إطلاق المنظومة بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد شفيق، إلى أن الخدمات التي تقدم للمريض تتضمن الخدمات الطارئة والعيادات الخارجية والعمليات الجراحية، لافتا إلى أن عددا من ترددوا على أقسام الطوارئ والاستقبال والمستشفيات للحالات الطارئة على مدار العام الماضي، أكثر من 400 ألف منتفع، إضافة لـ5 آلاف عملية جراحية في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

المواطن البورسعيدي شعر بالفارق مع المنظومة الجديدة

وأوضح «شفيق» أن المواطن البورسعيدي شعر بالفارق بعد تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة أن المحافظة كانت في الماضي تفتقر للكثير من الأشياء، مثل التجهيزات ومهارات الأطباء والتشغيل، مؤكدا أن بورسعيد من أقل المحافظات التي عانت في التعامل مع جائحة كورونا، بفضل النظام الصحي الشامل، بعد التنسيق الكامل مع وزارة الصحة وقطاع الطب والوقائي؛ إذ جرى تخصيص مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لاستقبال مصابي الفيروس.

ونوه مدير إدارة المستشفيات، إلى أن هناك عمليات جراحية لم تكن تجرى قبل تطبيق النظام الصحي الشامل، مثل العملية الجراحية في القلب، التي تسمى «تافي»، وتكلفتها تتعدى الـ500 ألف جنيه، وحاليا تغطى بمظلة التأمين الصحي، إضافة إلى أنه جرى توفير المستلزمات الخاصة بها من الخارج.