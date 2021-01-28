جهاز «6 أكتوبر الجديدة» ينفذ حملة مكبرة لضبط مخالفات الإسكان الاجتماعي

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، شنت حملة تفتيش لضبط مخالفات وحدات الإسكان، بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطنيها.

وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة فحصت نحو 480 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وتمكنت من ضبط عددٍ كبير من الوحدات المخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحررت المحاضر اللازمة.

وأكد المهندس عادل النجار، استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي، بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بعدم مخالفة شروط التعاقد؛ إذ لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

جدير بالذكر أن الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي، برفقته عدد من مأمورى الضبط القضائي بالصندوق والجهاز وقوة من الشرطة، في إطار تفعيل الضبطية القضائية للوحدات المخالفة.