صور.. هنيدي ورانيا يوسف وسمية الخشاب مع الطبيب المتهم بالمتحرش

تصدر «طبيب المشاهير المتهم بالمتحرش» محركات البحث الشهير «جوجل»، وصفحات التواصل الاجتماعي، حتى أصبح «ترند» السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وكان الفنان عباس أبوالحسن، وتميم يونس، هما من فجرا قضية طبيب الأسنان المشهور المتهم بالتحرش بالرجال، والذي تم القبض عليه أمس الأربعاء.

طبيب الأسنان المتهم بـ«التحرش» تعامل معه عدد من مشاهير الفن، وسبق ونشر صورهم بصحبته داخل العيادة الطبية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد السوشيال ميديا صور عدد من الفنانين بصحبة الطبيب، ونشر المخرج مجدي الهواري، صورة للطبيب المتهم بالمتحرش، متهكمًا بسخرية بأن الفنان محمد هنيدي هو من أرسله إليه لمعالجة أسنانه قبل أن يتراجع بحذف «البوست».

ومن أبرز النجوم الذين تعاملوا مع «الطبيب المتهم المتحرش» الفنان محمد هنيدي، نجمة الاستعراضات نيللي، رانيا يوسف، نادية الجندي، أحمد السقا، مادلين طبر، خالد سرحان، مصطفى قمر، سمية الخشاب، أحمد سعد وآخرين.

وبعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال، كتب عباس أبوالحسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: آخر حاجة هقولها في موضوع الطبيب المتحرش حتى يجد جديد، المجرم ده تحت تحفظ النيابة ومحبوس 4 أيام وسيتم التجديد له في الميعاد.

واستطرد: «اللي إحنا قدمناه كافي بإذن الله يزيله من المجتمع ويشطب رخصته المهنية ولكن أنا بناشد كل واحد حصل معاه موقف مع هذا المجرم سواء طالب أو شخص عادي أو دكتور أو مريض حتى لو من 20 سنة، هي شهادة مهمة تصعب من موقفه وتغلظ عقوبة هذا المجرم، أناشده أن يتقدم لنيابة استئناف القاهرة بمبنى مقر النائب العام ويطلب الإدلاء بشهادته ضده».

و اختتم كلامه قائلًا: «الشهادة سرية ورؤساء ومعاوني النيابة شخوص قمة في الاحترام والرقي، ليه أنا بطلب ده؟ لأن مش لازم حد تاني يجيبلك حقك، إنت مدين لنفسك برد الاعتداء والفرصة جاتلك وفي سرية تامة كشاهد لن يطلب في المحكمة أو في أي حاجة تانية».