تحرير 30 مخالفة عدم ارتداء كمامة وتشميع مقهى في حملة بالبحيرة

حملات موسعة شنتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الخميس، لمتابعة مدى التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافتريات بالضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاءت هذه الحملات في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

ونفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة عدة حملات مرورية، أسفرت عن تحرير 30 مخالفة عدم ارتداد كمامات في كوم حمادة، وغلق وتشميع مقهى بدون ترخيص بشارع «أحمد زويل»، في مدينة دمنهور، مع أخذ تعهد بالتزام المقهى بالضوابط المقررة عقب فتحها ومزاولة النشاط مرة أخرى.

وفي وقت سابق، نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة حملات مكثفة على الكافتيريات والمقاهي المخالفة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي، ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار وكوم حمادة والدلنجات عن ضبط ومصاردة 163 «شيشة» بعدد من المقاهي والكافتيريات، عبارة عن 43 «شيشة» في كفر الدوار، و50 في الدلنجات، و70 بكوم حمادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فيما أسفرت الحملة عن إزالة 250 مخالفة إشغال طريق، بمناطق «شارع المحكمة، وشارع بور سعيد، وأحمد عرابي»، وكذلك التحفظ على عدد 32 «شيشة»، نظراً لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم «الشيشة» بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بإشرف خالد الزقم، نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع قسم الإشغالات بالوحدة المحلية، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.