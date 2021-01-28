ضبط 1216 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، والتي أسفرت عن ضبط 1216 قضية تموينية، جاءت تفاصيلها كما يلي:

ضبط (5 طن أسماك مدخنة رنجة دون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (2,18 طن مصنعات لحوم ودواجن ) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن محزن لتجهيز الوجبات الجاهزة التابع لأحد المطاعم) بمحافظة القاهرة.

ضبط (7 طن سمسم) غير صالح للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية لإحتوائه على شوائب وأتربة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (4,57 طن ملح طعام معبأة داخل شكائر وعبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة)، تمهيدا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام دون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعىي بدلا من السولار، (قدرت بمبلغ 165,905 جنيه) .

ضبط (22570 قرص أدوية مخدرة مختلفة الأنواع خاصة بعلاج الصرع والأمراض النفسية – 385 قرص منشطات مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك صيدلية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (8400 قرص منشطات) مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق وتشكل خطرا على الصحة العامة بحوزة أحد الأشخاص يقوم بالترويج لها من خلال صفحتة الإلكترونية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بمحافظة الجيزة.

ضبط (2 طن أعلاف حيوانية وإضافتها غير صالحة للإستخدام الحيواني لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مدشة أعلاف حيوانية) بمحافظة الغربية، واتخذت الإجراءات القانونية.