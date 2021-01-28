القوى العاملة: الإمارات تنظم استقدام الطلبة الوافدين لأسرهم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بأبوظبي في الإمارات، والذي بيّن أنّ الإمارات اعتمدت تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية بالنسبة إلى الطلبة الوافدين، حسب ما أوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إنّ مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم، وصولا إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي.

يذكر أنّ هذا القرار يدعم قطاع التعليم الجامعي بالدولة ويعزز مكانتها على الصعيد العالمي، كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية لمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة في عام 2021.