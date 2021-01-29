لو زهقت من الشغل كموظف.. 8 نصائح لبدء مشروعك الخاص

تتسبب مشاكل العمل وضغوطاته، أو عدم الحصول على مرتب كاف في بعض الأحيان في رغبة عدد كبير من المواطنين في تنفيذ مشروع خاص، يكون مسئول عنه ويستفيد من أرباحه، لكن يتطلب البدء في العمل الخاص بك وقت وتركيز وتخطيط جيد لكي ينجح الأمر، وتستعرض «الوطن»، مجموعة نصائح للمواطنين لكي يتمكنوا من بدء عمل خاص وفق موقع «ويكي هاو» على النحو التالي:

اختيار فكرة جيدة

لكي ينجح المشروع الخاص بك يتطلب ذلك اختيار فكرة جيدة من خلال تحديد الأشياء التي يحتاجها الناس ومستعدون لدفع المال نظير الحصول عليها، كما يمكن البحث عن الخدمات التي لا توجد في مكان المشروع، والسؤال إذا كانت الفكرة مميزة وتختلف عن المنافس والمتاح، وأيضا التفكير هل سيدفع الناس مقابل الحصول على الخدمة التي تقدمها مما يساهد على نجاح العمل أم لا.

إنشاء خطة عمل

تحديد تكلفة تنفيذ العمل من خلال وضع خطة عمل يمكن من خلالها تحديد الخطوط العريضة الخاصة بتكاليف الإنتاج والشحن والضرائب وأجور العاملين، مما يساهم في تحديد المال المطلوب لتنفيذ المشروع، وتحديد إذا كان المشروع سيحصل على ربح أم لا.

تحديد العوائق

تحديد العوائق التي قد تقابلك عن عملك التجاري في المستقبل الخاصة بالمنافسين أو إجراء فتح المشروع والضرائب أو المعدات باهظة التكلفة وغيرها.

تحديد السوق المحتمل

يجب التفكير في عدد الأشخاص المقبلين للحصول على الخدمة، وهل سيدفع الناس للاستفادة من الخدمة والمبلغ المناسب، لمعرفة إذا كان مبلغ الربح قليل جدا مقابل المال الذي دفعته وتغيير الخطة.

وضع خطة للتسويق

تحديد خطة لتسويق الخدمة التي تقدمها من خلال تحديد الجمهور المناسب والمنصة المناسبة في أفضل وقت للإعلان عن المنتج وجذب العملاء.

تحديد التمويل المناسب للمشروع

تحديد مصدر تمويل المشروع إذا كان مبلغ خاص بك أو مبلغ لك ولغيرك من الشركاء، أو قرض من البنك.

شراء المعدات الأساسية للمشروع

تحديد مكان مناسب لإدارة العمل الخاص بك، وشراء الأدوات والمعدات الأساسية لتنفيذ المشروع.

إنشاء حساب على منصة إلكترونية للتواصل مع العملاء

أصبحت المنصات الإلكترونية عاملا أساسيا في يومنا هذا للتواصل مع العملاء، فالعالم يتحرك من خلال الإنترنت لذا يجب إنشاء حساب على منصة إلكترونية أو موقع إلكتروني يتم من خلال طرح الأسئلة والتواصل مع العملاء.