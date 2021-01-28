بروتوكول تعاون بين «القومي للحوكمة» و«حلم»

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة «حلم Helm» في مجال الخدمات التدريبية والاستشارية، حيث وقّع البروتوكول الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وآمنة الساعي مدير شركة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات.

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أنّ برتوكول التعاون بين المعهد ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات يأتي انطلاقا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، لافتة إلى أهمية دور المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات كوادر الدولة المصرية في المجالات كافة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، وما تتمتع به شركة حلم من مكانة تدريبية واستشارية متميزة في بناء وتطوير القدرات البشرية.

ولفتت السعيد إلى أنّ الهدف الأساسي من البروتوكول هو دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الحياة، حيث اتفق الطرفان على بحث سبل تعزيز الاندماج الاجتماعي وضمان توظيف وتطوير الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجموعة واسعة من الوظائف والمهن مع تمكين بيئة مكان العمل من تلبية احتياجاتهم.

وأضافت أنّ أوجه التعاون تتضمن الدعم المشترك في تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية وتقديم خدمات استشارية، خاصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الاحتياجات المتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تساهم في دعم وتفعيل التنمية المجتمعية الشاملة وتنشئة كوادر جديدة مدربة بهدف دعم عملية التطوير الإداري في مصر.

وفيما يتعلق بأنشطة التعاون بين الطرفين، أوضحت الدكتورة شريف شريف أنّها تتمثل في تبادل زيارات الوفود بين الطرفين، بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الآخر في مجالات البحث والصياغة في سبل الإفادة منها وتيسير طرق توظيفها لديه، إلى جانب تبادل الباحثين والخبراء لتنفيذ الأنشطة البحثية التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً، علاوة على تبادل المعلومات والمنشورات والمواد البحثية والإصدارات العلمية والبرمجيات الالكترونية، والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى الطرفين لتسهيل وخدمة عملية البحث والصياغة.

وأشارت شريف إلى أهم نقاط التعاون والتي من المقرر الشروع فى تنفيذها فور توقيع البروتوكول، والمتمثلة في تطوير بعض برامج المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعهد لتتناسب مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو تنفيذ دورات تدريبية خاصة بهم، وأيضا التعاون في برنامج القيادات النسائية الذي ينفذه المعهد، إلى جانب التعاون في مبادرة سفراء التنمية التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد، فضلا عن تطوير الجهات الحكومية التي تقدم الخدمة للجمهور لتناسب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدخال آليات جديدة تساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمات.

يذكر أنّ مؤسسة حلم Helm تعمل على دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في نواحي الحياة كافة، من خلال تدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وجعل الأماكن متاحة لاستقبالهم، كما تقدم حلم خدمات استشارية وتدريبية شاملة للمؤسسات والمهنيين والحكومات.