أستاذ أوبئة: وصلنا لمنتصف الموجة الثانية لكورونا.. وستنتهي في أبريل

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر وصلت حاليا في منتصف الموجة الثانية من كورونا، مشيرا إلى أن الأرقام بدأت في التذبذب، متوقعا انكسار هذه الموجة فبراير المقبل.

وأكد «عنان» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن السبيل في إنهاء الموجة على خير، اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة أن الجدول الزمني لتوزيع اللقاحات، سيتأخر في العالم.

الإجراءات التي اتخذتها مصر جيدة للغاية

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الإجراءات التي جرى اتخاذها في مصر لمواجهة فيروس كورونا، جيدة للغاية، مدللا على ذلك بقرب تخطي الموجة الثانية، دون لجوء الدولة للإغلاق الكلي أو الجزئي، و«إذا جرى الاستمرار على هذا النهج ستكسر الأرقام في فبراير، على أن تنتهي الموجة الثانية في نهاية مارس أو أبريل».

وأشار الدكتور إسلام عنان، إلى أن الخسائر التي شهدتها مصر جراء فيروس كورونا، أقل بكثير مقارنة بباقي دول العالم؛ إذ خسر العالم 3.7 تريليون دولار في الوظائف فقط، بجانب الأخرى الاقتصادية والتجارية، متابعا: «لو لقينا الأرقام قلت، وبقى عندنا أمان زائف، وبدأت الإجراءات الاحترازية عند الناس تقل، ممكن الأرقام تزيد تاني، لو ملتزمناش الأرقام هتعلى تاني».

مبادرة الرئيس للحجر الصحي أحدثت فارقا كبيرا

ولفت «عنان» إلى أن مبادرة الرئيس السيسي للحجر المنزلي، أحدثت فارقا كبيرا في السيطرة على الفيروس، في الموجة الثانية مقارنة بالأولى، مشيرا إلى أن تتبع المصابين داخل الحجر المنزلي من شأنه معرفة احتياجات كل محافظة لأسرة الرعاية المركزة، منوها إلى أن مصر أصبحت تصنع البروتوكولات العلاجية بنفسها.