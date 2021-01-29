حالات لا يستحق فيها الموظف بدل الانتقالات خلال الإجازة الاستثنائية

مع إتاحة نظام التناوب والإجازات الاستثنائية للموظفين والذي طبقته الحكومة بالتزامن مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، في إطار القرارات التي اتخذتها في مواجهة المرض المسبب لـ «كوفيد 19»، انتشرت بعض الاستفسارات عن الإجازات الاستثنائية ومدى تأثيرها على الراتب وبدلات الانتقالات الشهرية والأجر الإضافي الذي يحصل عليه الموظف.

الإجازات الاستثنائية

في السطور التالية تعرض «الوطن»، حقيقة تأثير الإجازات الاستثنائية بالسلب وفقا لما أوضحه محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب السابق وأمين اتحاد عمال مصر.

حالات لا يستحق فيها الموظف بدل الانتقالات بسبب حصوله على الإجازات الاستثنائية

الموظف الذي يحصل على إجازة استثنائية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، إذا كان مصابا أو لديه مرض مزمن، لا يستحق صرف بدل الانتقال الثابت المقرر لبعض الوظائف بصفة شهرية.

كما سيحرم الموظف أيضا من صرف الأجر الإضافي المقرر للعمل بعد أوقات العمل الرسمي.

هل تؤثر الإجازات الاستثنائية على رصيد الإجازات

وأكد «وهب الله»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الإجازة الاستثنائية لا تحسب ضمن أي نوع من أنواع الإجازات المقررة للموظف ولا تخصم من رصيد الإجازات السنوية وغيرها نهائيا.

وطبقت شركات القطاع الخاص أيضا تخفيف العمالة ولكن على حسب ظروف كل مؤسسة، دون التأثير على طبيعة العمل، وذلك لأن الغلق الكامل سيؤثر بشكل كبير على العمال أنفسهم لذلك أصبح الهدف هو التوازن بين الحفاظ على صحة العمال وبين مصلحة العمل.

حالات يحق له الحصول على إجازة استثنائية

يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقًا لما هو مثبت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية.

كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بموجب تقرير صادر عن أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه الإجازة.

ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة استثنائية للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا يقل عمره عن أثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية.

وقررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، الشهر الماضي، تطبيق نظام تقليل الحضور اليومي للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، لتقليل انتشار الفيروس المستجد، وذلك بعد تزايد الحالات الذي شهدته الموجة الثانية لفيروس كورونا.