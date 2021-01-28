إيداع الطبيب المتهم بالتحرش في "حجز انفرادي" بعيدا عن نزلاء السجن المركزي

كشفت مصادر مطلعة، على التحقيقات فى واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال وهتك عرضهم، داخل عيادته الخاصة فى منطقة الدقى، أن قوة من المباحث اقتادته إلى الأدلة الجنائية، لفحص مقطعي فيديو له، مدة كل منهما 60 ثانية، ويظهر فيهما أثناء ممارسته الفجور.

طبيب الأسنان فى حجز انفرادى

أضافت المصادر، أن الطبيب عقب إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة، وحضوره أمام النيابة العامة، اعترف بأن له ميولا جنسية، وأنه يمارس الشذوذ، مشيرا إلى أنه تم ترحيله من قبل قوات الأمن إلى سجن الجيزة المركزى، بعد صدور قرارا بتجديد حبسه لمدة 15 يوما، على ذمة القضية، وتم إيداعه فى حجز انفرادى، نظرا لميوله الجنسية.

أعانى من اضطراب فى الميول الجنسية

جاء فى تحقيقات النيابة العامة، التى جرت بمعرفة فريق من المحققين بنيابة استئناف القاهرة، أن طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، مقدم ضده بلاغا من 5 ضحايا، بينهم الفنان عباس أبو الحسن، وأقر بأنه يعانى من اضطراب فى الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب، وإن كان لا يَسلبه وعيَهُ وإدراكَهُ فإنه زيَّن له ارتكاب سلوكٍ خاطى، وتحفظت النيابة على هاتفه.

كانت قوات الشرطة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من ضبط المتهم، عقب تلقى قسم شرطة الدقى قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، وألقى القبض عليه بمعرفة قوة من المباحث تحت قيادة المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث الدقى، والرائد حسام العباسى معاون المباحث، وتمت إحالته للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.